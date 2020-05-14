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14 травня • оновлено в 17:20
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Олександр Юсупов
Олександр Юсупов
Політичний аналітик, член Chatham House Всі статті автора

Книга, яка викликає у російських імперіалістів важку форму коронавірусу

21.8т

Якщо є на світі книга, яка викликає у російських імперіалістів і малоросів важку форму коронавірусу, як біблія це робить з дияволом, то тільки ця.

Всесвітня книга фактів ЦРУ, сторінка 954: Україна була центром першої східнослов'янської держави, Київської Русі, яка протягом 10-го і 11-го століть була найбільшою і наймогутнішою державою в Європі. Ослаблена міжусобними чварами і монгольськими навалами, Київська Русь була пізніше інтегрована в Велике князівство Литовське...

Книга, яка викликає у російських імперіалістів важку форму коронавірусу

Як українцям вірно підказують історики відомства, Україна волею долі приречена на центральну роль в геополітиці континенту. Потрібно лише бути суворішими у внутрішній політиці, інтегруватися з північними і західними сусідами, і не довіряти дикунам зі сходу.

У це складно повірити в часи, коли Україна є найбіднішою країною Європи і управляється чужинцями. Однак, раз історія говорить, що це результат дій населення цих земель, а не неминучий результат, значить все в руках українців.

Як би Кремль тисячу років не намагався переписати історію і позбутися від "санітарного кордону" з незалежних східноєвропейських держав, цього не сталося і не судилося відбутися. Україна і її північні і західні сусіди неминуче створять східноєвропейську Атлантиду. А допоможуть їм у цьому США.

На жаль, перед тим як це станеться, ще будуть пережиті різні трагедії і пролиті ріки крові. Але, від долі не втече ніхто. Кінець глави близький, а нову прочитають не всі, лише гідні.

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Автор
Олександр Юсупов Олександр Юсупов
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Олександра Юсупова
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Bruse Colin
Bruse Colin
Kakaшka nyten на куче гovna конфеткой никогда не будет - только гoвnom
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Ama Deus
Ama Deus
Тільки не Київська Русь, а Київська ДЕРЖАВА або Княжа Україна-Русь.
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
"Всесвітня книга фактів ЦРУ, сторінка 954: Україна була центром першої східнослов'янської держави, Київської Русі, яка протягом 10-го і 11-го століть була найбільшою і наймогутнішою державою в Європі." // Вона й досі залишається найбільшою за площею країною в самісінькому центрі Європи! В цьому і її плюс і її мінус, оскільки Україна здавна захищала європейську цивілізацію від диких орд зі Сходу. Що й робить досі. Було б краще, якщо б вона була маленькою і загубилася десь в Альпах!)))
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Korn Val
Korn Val
Соломянюк Олекса, ты из нового поколения тролей плешивого?
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 847.

    Вилікувалися: 4143. Померли: 456.

  • У світі захворіли вже понад 4,4 млн осіб, загинули – 299 тисяч.

  • У МОЗ анонсували ослаблення карантину з 22 травня: відкриють готелі і дитячі садки.

  • Вірусолог виявив, що інфіковані COVID-19 найбільш заразні за день до появи симптомів.

  • Вчені знайшли докази походження коронавірусу з Китаю.

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