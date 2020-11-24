В Австралії лікарка випадково зупинила нову хвилю коронавірусу

У Південній Австралії доктор Дхарміні Турайратнам не допустила поширення другої хвилі коронавірусу, вчасно розпізнавши у пацієнтки COVID-19.

Випадок захворювання став першим за кілька місяців і міг привести до убивчих наслідків, пише DailyMail. У жінки не було жодних ознак хвороби, крім невеликого кашлю.

Пацієнтка поскаржилася Дхарміні на невелику слабкість, і та, почувши легкий кашель, вирішила перевірити жінку на коронавірусну інфекцію. На думку лікарки, краще було перестрахуватися, ніж потім шкодувати. Тест показав позитивний результат.

З'ясувалося, що жінка та її чоловік заразилися вірусом від доньки, яка працювала прибиральницею в готелі Peppers Waymouth Adelaide. Не знаючи про те, що інфікована, та розповсюдила вірус принаймні серед 15 родичів. Ті були працівниками готелів, установ по догляду за людьми похилого віку та в'язниць.

Літню пару тиждень лікували у відділенні COVID-19 Королівської лікарні Аделаїди, а потім виписали в медичний готель.

Сама доктор Дхарміні не заразилася. Кращі лікарі Австралії назвали її героїнею, яка не дозволила потенційній другій хвилі коронавірусу вийти з-під контролю.

Шпиталь, де працює докторка Дхарміні dailymail.co.uk

Дхарміні Турайратнам із чоловіком dailymail.co.uk

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що вчені австралійського Університету Монаша заявили, що імунітет до коронавірусу може зберігатися до 8 місяців після зараження. Це дає надію на довгостроковий захист людства за допомогою вакцинації.

Співробітники відділу імунології та патології університету і представники Альянсу досліджень Альфреда під час досліджень виявили В-клітину пам'яті, яка "запам'ятовує" вірус і запускає вироблення захисних антитіл при повторному його виявленні.