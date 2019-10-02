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2 жовтня • оновлено в 09:29
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Клопи з кров'ю й личинки: "Укрзалізниця" потрапила в новий скандал через антисанітарію

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"Укрзалізниця" потрапила в новий скандал через антисанітарію у потязі №357/358 "Рахів Київ".

Так, журналістка Марія Криштопа, яка подорожувала разом із дитиною за квитками класу "люкс", виявила в купе блошиць, які вже встигли, очевидно, когось вкусити, оскільки були з кров'ю. Історію вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.

"Пані, це лише на день такий вагон, я можу лише килимок у вас забрати. Нічим не допоможу", – відповіла на її претензії провідниця.

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"Укрзалізниця" потрапила в новий скандал

"Укрзалізниця" потрапила в новий скандал

"Прекрасно ж, тепер я буду за майже дві тисячі гривень бити клопів усю ніч, щоб вони не кусали дитину. Ще й додому привезу. Щоб вас так возили все життя", – написала вона.

Клопи з кров'ю й личинки: "Укрзалізниця" потрапила в новий скандал через антисанітарію

Facebook Марії Криштопи

Клопи з кров'ю й личинки: "Укрзалізниця" потрапила в новий скандал через антисанітарію

Facebook Марії Криштопи

Клопи з кров'ю й личинки: "Укрзалізниця" потрапила в новий скандал через антисанітарію

Facebook Марії Криштопи

Потім жінці запропонували перейти у вагон, де перебував її чоловік, але там подружжя виявило яйця й личинки комах. Зрештою начальник поїзда відвів родину в купе, в якому їхав сам.

Журналістка написала, що має намір добитися компенсації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська журналістка Яніна Соколова розгромила новину про те, що в "Укрзалізниці" за наявність у плацкартних вагонах розеток і вакуумних туалетів хочуть брати 20-40% доплати.

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Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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Южный Гарик
Южный Гарик
Вот такая и Украина вся, одни клопы, вши и блохи, что в вагонах, что у власти
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Вот когда АТОшники, или как там, ООСники ломанутся с "передовой" вот тогда еще и блохи появятся ...
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Свинарник. С самого утра. То известный украинский врач Евгений Комаровский рассказывает как не заразиться вшами, то клопы ...
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