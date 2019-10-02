Клопи з кров'ю й личинки: "Укрзалізниця" потрапила в новий скандал через антисанітарію

"Укрзалізниця" потрапила в новий скандал через антисанітарію у потязі №357/358 "Рахів – Київ".

Так, журналістка Марія Криштопа, яка подорожувала разом із дитиною за квитками класу "люкс", виявила в купе блошиць, які вже встигли, очевидно, когось вкусити, оскільки були з кров'ю. Історію вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.

"Пані, це лише на день такий вагон, я можу лише килимок у вас забрати. Нічим не допоможу", – відповіла на її претензії провідниця.

"Укрзалізниця" потрапила в новий скандал

"Прекрасно ж, тепер я буду за майже дві тисячі гривень бити клопів усю ніч, щоб вони не кусали дитину. Ще й додому привезу. Щоб вас так возили все життя", – написала вона.

Facebook Марії Криштопи

Facebook Марії Криштопи

Facebook Марії Криштопи

Потім жінці запропонували перейти у вагон, де перебував її чоловік, але там подружжя виявило яйця й личинки комах. Зрештою начальник поїзда відвів родину в купе, в якому їхав сам.

Журналістка написала, що має намір добитися компенсації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська журналістка Яніна Соколова розгромила новину про те, що в "Укрзалізниці" за наявність у плацкартних вагонах розеток і вакуумних туалетів хочуть брати 20-40% доплати.

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