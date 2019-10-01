"Клондайк для педофіла!" У Львові спалахнув скандал із "голими" дітьми

У мережі розгорівся скандал через рекламу однієї з дитячих модельних шкіл Львова.

Так, на сторінці "Рагу.лі" у Facebook був опублікований постер, на якому зображені діти в неприродних позах (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки). "Нормальні традиційні цінності у Львові – голі діти. Публічно. Із закликом приєднуватися іншим", – йдеться в описі.

У коментарях одразу ж почалася дискусія, чи справді дані знімки мають непристойний характер. Багато хто вказав, що такі матеріали – просто "клондайк для педофілів".

У коментарях також відписался і керівниця згаданої модельної школи Юлія Золотаренко.

"Це портретна зйомка, де видно шию і плечі. Якщо для когось це "жах", перепрошую, що травмувала вашу слабку психіку. Ваші образливі слова стосовно батьків і дітей, яких ви не знаєте, і дозволяєте собі тут писати всяку гидоту про них, кажуть тільки про вас як людей із низьким рівнем культури. Цікаво, ви так само телефонуєте на українські телеканали, які показують рекламу "памперсів" зі справді маленькими голими дітьми?" – виправдалася вона.

Але цих слів для багатьох користувачів виявилося недостатньо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська воєнізована дитяча організація "Юнармія" стала фігурантом грандіозного секс-скандалу. У її таборах на території окупованого Криму здійснювалося розбещення дітей.

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