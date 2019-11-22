"Є одне табу!" Клітіну висміяли за брифінг про секс-скандал

Фон, який вибрала заступниця міністра інфраструктури України Олександра Клітіна, яка потрапила в секс-скандал, розвеселив користувачів мережі.

Так, увагу на нього звернув Telegram-канал "Темний лицар", що зливає дані про партію "Слуга народу", а також депутат "СН" Олександр Дубінський.

Чиновниця спілкувалася з журналістами, сівши перед відкритим стелажем із книгами. Їх назви ("Продається все", "Пасивний заробіток", "Вискочка", "Стартап на $100") і висміяли в Telegram, натякнувши на причину скандалу навколо Клітіної.

"Але є одне табу!" – з іронією підписав знімок анонімний автор каналу "Темний лицар".

Олександра Клітіна Скрін відео

Пропонуємо переглянути відео брифінгу:

Нагадаємо, канал "Темний лицар" з'явився в Telegram у вересні 2019 року. Перед з'їздом партії "Слуга народу" він злив у мережу так званий темник – документ із тезами, які звучали під час заходу з вуст парламентаріїв.

Глава фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що здогадується, хто з депутатів ховається за ніком "Темний лицар". Він підтвердив, що це один із членів "Слуги народу".

Telegram-канал, як припустила виключена із "СН" нардепка Ганна Скороход, можуть вести відразу кілька депутатів із президентської фракції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нардеп Антон Поляков опублікував фрагмент розмови народних депутатів від "Слуги народу", в якому зазначається, що Клітіна нібито отримала свою посаду через ліжко.

Незабаром після скандалу пранкер "Джокер" опублікував листування з Клітіною. Він порадив чиновниці написати про свою щасливу родину у соцмережі, і вона слухняно виконала всі поради, не помітивши тролінгу.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій відреагував на секс-скандал з Клітіною. Він заявив, що ситуація стала підставою для падіння довіри до чиновниці.

Клітіна заявила, що самостійно у відставку йти не має наміру. Однак Криклій заявив, що ініціюватиме це питання.

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