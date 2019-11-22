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22 листопада • оновлено в 19:57
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"Є одне табу!" Клітіну висміяли за брифінг про секс-скандал

1.2т
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Фон, який вибрала заступниця міністра інфраструктури України Олександра Клітіна, яка потрапила в секс-скандал, розвеселив користувачів мережі.

Так, увагу на нього звернув Telegram-канал "Темний лицар", що зливає дані про партію "Слуга народу", а також депутат "СН" Олександр Дубінський.

Чиновниця спілкувалася з журналістами, сівши перед відкритим стелажем із книгами. Їх назви ("Продається все", "Пасивний заробіток", "Вискочка", "Стартап на $100") і висміяли в Telegram, натякнувши на причину скандалу навколо Клітіної.

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"Але є одне табу!" – з іронією підписав знімок анонімний автор каналу "Темний лицар".

Олександра Клітіна

Олександра Клітіна

Скрін відео

Пропонуємо переглянути відео брифінгу:

Нагадаємо, канал "Темний лицар" з'явився в Telegram у вересні 2019 року. Перед з'їздом партії "Слуга народу" він злив у мережу так званий темник – документ із тезами, які звучали під час заходу з вуст парламентаріїв.

Глава фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що здогадується, хто з депутатів ховається за ніком "Темний лицар". Він підтвердив, що це один із членів "Слуги народу".

Telegram-канал, як припустила виключена із "СН" нардепка Ганна Скороход, можуть вести відразу кілька депутатів із президентської фракції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Особи
Олександра Клітіна Олександр Дубінський
Місце
Україна
Теги
фотографии політика секс скандал Партія Слуга народу
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