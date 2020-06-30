Клітін після ажіотажу з силіконовими грудьми зізналася, що курила травку і ходила в секс-квартали
Скандальна ексзаступницґ міністра інфраструктури Олександра Клітіна в Амстердамі курила травичку і відвідувала секс-квартали.
Про це вона розповіла в ефірі програми "Все по бєспрєдєлу" на "Апостроф TV". Жінка деякий час жила і навчалася в Нідерландах.
"Так, я курила, я вчилася в Нідерландах і пробувала травичку. Можете написати вже... Я багато вчилася, чому не спробувати. Ви що, ніколи травичку не курили? Не буду людям брехати. Якщо ти їдеш в Амстердам, то ти підеш подивитися на секс-квартали і спробуєш травичку... Пробувала і вважаю, що це краще, ніж алкоголь. Принаймні для здоров'я", – сказала Клітіна.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :
Колишній заступник міністра інфраструктури України Олександра Клітіна заявила про створення своєї партії "Україна проти корупції".
Потім вона назвала себе конкуренткою Зеленського і заявила про звільнення з посади радника голови Державного космічного агентства України.
Також Клітіна зізналася, що в неї силіконові груди.