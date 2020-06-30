МоваЯзык

Топтеми:

Клітін після ажіотажу з силіконовими грудьми зізналася, що курила травку і ходила в секс-квартали

Суспільство
2,3 т.
Олександра Клітін заявила, що травичка краще за алкоголь

Олександра Клітін заявила, що травичка краще за алкоголь. Скріншот Youtube

Скандальна ексзаступницґ міністра інфраструктури Олександра Клітіна в Амстердамі курила травичку і відвідувала секс-квартали.

Про це вона розповіла в ефірі програми "Все по бєспрєдєлу" на "Апостроф TV". Жінка деякий час жила і навчалася в Нідерландах.

"Так, я курила, я вчилася в Нідерландах і пробувала травичку. Можете написати вже... Я багато вчилася, чому не спробувати. Ви що, ніколи травичку не курили? Не буду людям брехати. Якщо ти їдеш в Амстердам, то ти підеш подивитися на секс-квартали і спробуєш травичку... Пробувала і вважаю, що це краще, ніж алкоголь. Принаймні для здоров'я", – сказала Клітіна.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

УкраїнаОлександра Клітіна
Поділитися в Facebook
  2. Суспільство