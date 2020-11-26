Клімкін увійшов до складу наглядової ради фонду "Повернись живим"

Ексочільник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін та засновник фонду Віталій Дейнега стали першими з членів наглядової ради фонду "Повернись живим".

Про це повідомили на сторінці фонду у Facebook. Ще чотирьох її членів буде представлено найближчими днями. За словами Дейнеги, Клімкін уже майже пів року активно залучений у роботу організації.

"Від стратегічних сесій до конфліктних перемовин, від консультацій за чашкою кави до виснажливих 12-годинних зустрічей – він щоразу був на висоті й, сам того не розуміючи, кожною дією демонстрував вірність цінностям фонду", – сказав Дейнега.

"Ми маємо перемогти. "Повернись живим" – це про тих, хто допомагає перемагати. Я ніколи не бачив навколо фонду людей, які б просто робили свою справу. Жодного, оскільки для всіх це історія їхнього життя та боротьби. Дуже пишаюся, що мені випав шанс стати частиною цієї історії – це велика честь та ще більша відповідальність. Дякую за те, що працюватиму в такій команді", – зауважив Клімкін.

Також 23 листопада 2020 року Фонд у Facebook повідомив про зміну керівництва. Наглядова рада призначила директором ексочільника аналітичного відділу організації, ветерана Тараса Чмута.

У разі виникнення питань щодо роботи фонду звертайтеся за телефоном +380674064696 (керівниця медійного відділу фонду Марія Зав’ялова).