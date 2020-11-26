Клімкін увійшов до складу наглядової ради фонду "Повернись живим"

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Суспільство
10,0 т.
Клімкин увійшов до складу Наглядової Ради фонду 'Повернись живим'

Ексочільник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін та засновник фонду Віталій Дейнега стали першими з членів наглядової ради фонду "Повернись живим".

Про це повідомили на сторінці фонду у Facebook. Ще чотирьох її членів буде представлено найближчими днями. За словами Дейнеги, Клімкін уже майже пів року активно залучений у роботу організації.

"Від стратегічних сесій до конфліктних перемовин, від консультацій за чашкою кави до виснажливих 12-годинних зустрічей – він щоразу був на висоті й, сам того не розуміючи, кожною дією демонстрував вірність цінностям фонду", – сказав Дейнега.

"Ми маємо перемогти. "Повернись живим" – це про тих, хто допомагає перемагати. Я ніколи не бачив навколо фонду людей, які б просто робили свою справу. Жодного, оскільки для всіх це історія їхнього життя та боротьби. Дуже пишаюся, що мені випав шанс стати частиною цієї історії – це велика честь та ще більша відповідальність. Дякую за те, що працюватиму в такій команді", – зауважив Клімкін.

Також 23 листопада 2020 року Фонд у Facebook повідомив про зміну керівництва. Наглядова рада призначила директором ексочільника аналітичного відділу організації, ветерана Тараса Чмута.

У разі виникнення питань щодо роботи фонду звертайтеся за телефоном +380674064696 (керівниця медійного відділу фонду Марія Зав’ялова).

Клімкін увійшов до складу наглядової ради фонду "Повернись живим"
Клімкін увійшов до складу наглядової ради фонду "Повернись живим"
УкраїнаПавло Клімкін