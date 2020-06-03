Росія досі не відмовилася від ідеї створення "Новоросії" на території України. Кремль нині зачаївся і вичікує потрібний момент.

Таку думку висловив в коментарі сайту "Сьогодні" міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках Павло Клімкін. На переконання ексміністра, голосування конституційних поправок у Росії – це перезавантаження путінської моделі.

За його словами, тема агресії проти України для Путіна на сьогодні є частиною внутрішньої політики. Разом із тим, президент Росії вичікує так званий другий шанс для реалізації проєкту "Новоросія".

Клімкін розкрив плани Кремля на Україну

"Після проведення параду 24 червня, який спеціально задуманий, щоб мобілізувати росіян для голосування конституційних поправок, Росія намагатиметься дуже жорстко грати в сфері зовнішньої політики. Коли внутрішніх рішень немає, Росія завжди береться за зовнішню експансію. Ця зовнішня експансія сто відсотків буде спрямована на Україну. Це пов'язано з тим, що, по-перше, для Путіна вся тема України – це на сьогодні частина внутрішньої політики, а не тільки зовнішньої. По-друге, "проект Новоросія" нікуди не подівся, він просто реструктуризується в середині, і Росія чекає шансу. І цей шанс буде використаний через внутрішню дестабілізацію", – сказав Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Клімкін заявив, що активне роздавання російських паспортів на Донбасі та відновлення довіри з іноземними партнерами – головні проблеми для повноцінного діалогу між Україною, Росією та Заходом.