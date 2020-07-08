Клименко – про неадекватних поліцейських: їх може бути 50, а може – 100

Глава Національної поліції України Ігор Клименко припускає, що в поліції може бути від 50 до 100 неадекватних співробітників.

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів про складнощі з психологічної оцінкою правоохоронців.

"Наші співробітники проходять щорічну комісію, психіатр перевіряє, чи немає змін у структурі особистості. А психолог повинен виявляти поведінкові фактори кожного співробітника, як він в тій чи іншій ситуації реагує. Одна справа, коли поліцейський в екстремальній ситуації працює на межі насильства, як співробітники спецпідрозділів, - це адреналін, реакція. Зовсім інша справа, коли в спокійній ситуації проявляється жорстокість і навіть садизм. Перш за все, ці зміни особистості в підпорядкованому повинен бачити керівник. Не так багато людей в підпорядкуванні було у керівника в Кагарлику, за це його і зняли з посади і звільнили з Національної поліції", – пояснив глава поліції.

На питання про те, скільки серед правоохоронців може бути таких людей, він відповів: "Не можу сказати, може, 50, а може – 100".

Клименко зазначив, що прорахувати точно, коли і в кого буде неадекватна реакція проблематично.

"В країні має розвиватися і психологічна служба, і психіатричний напрямок, щоб на ранніх етапах, ще під час навчання в школі, в інституті був контроль за ментальним здоров'ям нації. Наприклад, цивільна особоа закінчила школу, інститут і прийшла працювати в поліцію. Ми не знаємо про неї нічого. І починаємо вивчати. А які відхилення, можливо, у неї були вчора, не відомо. Вона може бути прекрасною ввічливою людиною, а через деякий час будуть проявлятися його приховані негативні сторони – почне брати хабарі або кого-то бити чи вступить в злочинне угруповання. Є ж психічні розлади, які проявляються, наприклад, раз в п'ять років. Ось як їх вичислити? Як визначити схильність до того ж садизму на початкових етапах – завдання складне. Так що жорстокість поліцейських – це проекція всього суспільства", – пояснив глава Нацполіції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після перестрілки в Броварах і згвалтування в Кагарлику (Київська область) в Броварському та Обухівському відділах поліції змінили начальників. Керівником першого відділу став Максим Скидан, а другого – Олег Петренко.