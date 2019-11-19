В Одеській області раптово зацвів бузок. Фото унікального явища

В Одеській області в Національному природному парку "Тузловські лимани" через аномально теплу погоду зацвів бузок.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав еколог Іван Русєв. Він опублікував фото квітучого бузку.

В Одеській області зацвів бузок Ivan Rusev / Facebook

"Біля офісу НПП" Тузловські лимани "вперше за всю історію моїх спостережень в українській Бессарабії 18 листопада 2019 року зацвів бузок. Кажуть, клімат змінюється", - написав Іван Русєв.

Під постом еколога користувачі залишають коментарі. Одні люди захоплюються красою фото, інші пишуть, що осіннє цвітіння шкідливо для рослин, адже скоро морози.

В Одеській області зацвів бузок Ivan Rusev / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпровському районі Києва на бульварі Верховної Ради в середині жовтня раптово зацвіли сакури.

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