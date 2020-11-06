Клієнти "Глобус Банку" зможуть обмінювати бонуси на сертифікати провідних торгових мереж

В учасників програми лояльності GlobusBonus від "Глобус Банку" з'явилася нова унікальна можливість. Як власник платіжної картки від "Глобус Банку", Ви входите до програми, часто користуєтеся своєю карткою для розрахунків в магазинах і в Інтернеті, накопичуєте бонуси і можете витрачати їх, на що душа забажає.

Бонуси можна витратити не тільки на класні подарунки для себе та інших, не тільки на благодійність, щоб ДАРУВАТИ ДОБРО, а й обміняти на сертифікати відомих торгових мереж. А їх стільки, що очі розбігаються.

Електроніка, одяг, дитячі речі, продукти, алкоголь, косметика чай, ліки, походи в ресторани, будматеріали, телебачення, кіно, розваги та багато-багато іншого! І все це тут.

Нагадуємо, що один Globus-бонус ви отримуєте за кожні 10 гривень, витрачених на покупки товарів або оплату послуг карткою.