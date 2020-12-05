Кличко розповів, де купити його самоіронічну книжку вибраних цитат

Продажі самоіронічної книги вибраних цитат "Хто не чув, той побачить!", яку нещодавно презентував столичний мер Віталій Кличко, можна придбати у мережі книгарень Bookling.ua та "Сяйво книги".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, кошти від продажу підуть у благодійний фонд "Майбутній Київ".

"Друзі! Часто отримую питання в соцмережах та від знайомих, де придбати мою самоіронічну книжку вибраних цитат. Продажі вже стартували у мережі книгарень Bookling.ua та онлайн на сайті bookling.ua, а також у "Сяйво книги". Купуйте, замовляйте собі та на подарунки, нехай книжка дарує вам гарний настрій!" – зазначив Кличко.

Він також нагадав, що "кошти від продажу йдуть у благодійний фонд "Майбутній Київ", на втілення гарних проєктів у столиці".

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко презентував самоіронічну книжку своїх ілюстрованих цитат під назвою "Хто не чув, той побачить!".