Кличко розповів, де купити його самоіронічну книжку вибраних цитат

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Суспільство
2,2 т.
Кличко розповів, де купити його самоіронічну книжку вибраних цитат

Продажі самоіронічної книги вибраних цитат "Хто не чув, той побачить!", яку нещодавно презентував столичний мер Віталій Кличко, можна придбати у мережі книгарень Bookling.ua та "Сяйво книги".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, кошти від продажу підуть у благодійний фонд "Майбутній Київ".

"Друзі! Часто отримую питання в соцмережах та від знайомих, де придбати мою самоіронічну книжку вибраних цитат. Продажі вже стартували у мережі книгарень Bookling.ua та онлайн на сайті bookling.ua, а також у "Сяйво книги". Купуйте, замовляйте собі та на подарунки, нехай книжка дарує вам гарний настрій!" – зазначив Кличко.

Він також нагадав, що "кошти від продажу йдуть у благодійний фонд "Майбутній Київ", на втілення гарних проєктів у столиці".

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко презентував самоіронічну книжку своїх ілюстрованих цитат під назвою "Хто не чув, той побачить!".

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