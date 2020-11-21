Кличко привітав українців з Днем гідності та свободи

Марія Шевчук Суспільство 14:18, 21.11.2020 Оновлено: 14:19, 21.11.2020

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем гідності та свободи та зауважив, що боротьба з агресією й імперськими прагненнями Росії, боротьба з корупцією, зі старою бюрократичною системою ще триває.

Привітання Кличко опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, передає прес-служба мера.

"Сьогодні ми відзначаємо День гідності та свободи. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших Героїв, які, захищаючи свободу, незалежність і європейський вибір українців, поклали життя на Майдані і на Сході України", – написав Кличко.

Він зазначив, що сім років тому українці піднялися, щоб відстояти своє право жити у вільній і європейській державі. Та довели, що, об'єднавшись заради високої мети, заради принципів, завжди перемагають.

"Так, перемога дістається великою ціною – ціною життів найкращих патріотів. І ми повинні бути гідними їх пам'яті і великої справи. Бо боротьба ще триває. Боротьба з агресією й імперськими прагненнями Росії, боротьба з корупцією, зі старою бюрократичною системою. І тільки гідно працюючи, тільки з вірою у власні сили і в свою державу, тільки всі разом ми подолаємо виклики, що постали перед Україною та українцями. Слава Україні!" – наголосив Віталій Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 21 листопада, Україна відзначає День Гідності та Свободи. Так, рівно сім років тому на Майдані Незалежності почалася національна акція протесту, відома як Євромайдан.

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