Кличко презентував самоіронічну книгу зі своїми найвідомішими цитатами

Мер Києва Віталій Кличко презентував самоіронічну книжку своїх ілюстрованих цитат під назвою "Хто не чув, той побачить!".

Її онлайн-презентацію опубліковано на Youtube-каналі очільника столиці. Сам автор видання, відомий своїми часом дивними та плутаними висловлюваннями, зазначив, що вміє посміятися з себе і ніколи не ображається на жарти (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Кличко презентував самоіронічну книжку своїх ілюстрованих цитат Пресслужба Кличка

Мер зазначив, що вміє посміятися з себе і ніколи не ображається на жарти Пресслужба Кличка

Кличко описав книгу як яскраву і позитивну Пресслужба Кличка

"Я таки видав самоіронічну книжку зі своїми найвідомішими цитатами. Вона яскрава, весела і позитивна. Скажу відверто, я – людина, яка вміє посміятися з себе. І не ображається на жарти на свою адресу. Ну, насправді смішні жарти. Я не про 95 квартал", – сказав Кличко.

Книгу видали в сучасному і зручному форматі. До неї увійшли 14 ілюстрованих найвідоміших цитат Віталія Кличка.

Мер пожартував, що видання оформлено так, що з нього неможливо вирвати сторінки, бо "з пісні слів не викинеш".

Кличко пожартував, книжку оформлено так, що з нього неможливо вирвати сторінки Пресслужба Кличка

Гроші від продажу книжки підуть у фонд "Майбутній Київ" Пресслужба Кличка

"Це зараз невеликий лімітований тираж. Переважно для подарунків. А частина книжок продаватиметься. Гроші від продажу книжки підуть у фонд "Майбутній Київ". Тож я буду радий, якщо ця невелика ілюстрована книжка підійматиме настрій людям. Нам усім зараз не вистачає позитивних емоцій. Тож – посміхайтеся! Життя того варте!" – наголосив Віталій Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із перемогою на виборах мера Києва Вітлія Кличка привітав його друг – канцлер Австрії Себастьян Курц. Крім того, очільник столиці висловив подяку за привітання головам низки світових столиць.