Кличко презентував самоіронічну книгу зі своїми найвідомішими цитатами

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Суспільство
1,4 т.
Віталій Кличко видав самоіронічну книгу

Мер Києва Віталій Кличко презентував самоіронічну книжку своїх ілюстрованих цитат під назвою "Хто не чув, той побачить!".

Її онлайн-презентацію опубліковано на Youtube-каналі очільника столиці. Сам автор видання, відомий своїми часом дивними та плутаними висловлюваннями, зазначив, що вміє посміятися з себе і ніколи не ображається на жарти (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Кличко презентував самоіронічну книжку своїх ілюстрованих цитат
Мер зазначив, що вміє посміятися з себе і ніколи не ображається на жарти
Кличко описав книгу як яскраву і позитивну

"Я таки видав самоіронічну книжку зі своїми найвідомішими цитатами. Вона яскрава, весела і позитивна. Скажу відверто, я – людина, яка вміє посміятися з себе. І не ображається на жарти на свою адресу. Ну, насправді смішні жарти. Я не про 95 квартал", – сказав Кличко.

Книгу видали в сучасному і зручному форматі. До неї увійшли 14 ілюстрованих найвідоміших цитат Віталія Кличка.

Мер пожартував, що видання оформлено так, що з нього неможливо вирвати сторінки, бо "з пісні слів не викинеш".

Кличко пожартував, книжку оформлено так, що з нього неможливо вирвати сторінки
Гроші від продажу книжки підуть у фонд "Майбутній Київ"

"Це зараз невеликий лімітований тираж. Переважно для подарунків. А частина книжок продаватиметься. Гроші від продажу книжки підуть у фонд "Майбутній Київ". Тож я буду радий, якщо ця невелика ілюстрована книжка підійматиме настрій людям. Нам усім зараз не вистачає позитивних емоцій. Тож – посміхайтеся! Життя того варте!" – наголосив Віталій Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із перемогою на виборах мера Києва Вітлія Кличка привітав його друг – канцлер Австрії Себастьян Курц. Крім того, очільник столиці висловив подяку за привітання головам низки світових столиць.

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