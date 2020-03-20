У Києві можуть посилити заходи щодо пересування по місту, якщо кількість заражених COVID-19 продовжить збільшуватися.

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Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". За його словами, зараз багато людей не прислухаються до рекомендацій не користуватися громадським транспортом. Так що, в разі необхідності, заходи будуть посилені, щоб перешкодити поширенню хвороби.

"Багато критикують за те, що метро закрито, багато хто не прислухаються до рекомендацій про те, що потрібно не користуватися громадським транспортом, не виїжджати в місто. Дуже важливо не "проспати" поширення. Не виключаю, що в наступні дні, якщо кількість випадків зараження буде збільшуватися, то ми будемо вводити більш жорсткі заходи щодо пересування по місту", - заявив Кличко.

Віталій Кличко Скріншот з відео

Також він зазначив, що Київ вже зараз виділив 260 мільйонів гривень з резервного фонду на боротьбу з коронавірусом, закупив 10 тисяч тестів, 2 лабораторії і 300 апаратів штучної вентиляції легенів.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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