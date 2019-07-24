"Класно! І варити не треба!" У Криму "міністр" публічно з'їв живу креветку: відео

В окупованому Криму так званий міністр сільського господарства Андрій Рюмшин під час візиту на рибне підприємство з'їв живу креветку.

Як вказано на сторінці підприємства в Instagram, інцидент трапився у Роздольному. Окупант дістав креветку просто зі ставка.

"І варити не треба. Класно! Дійсно, клас!", — сказав Рюмшин.

"Власне, більше слів і не треба", — зазначили в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на одному з пляжів Коктебеля в анексованому Криму забив фонтан із нечистот, що наочно продемонструвало провал політики проросійської влади на півострові.

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