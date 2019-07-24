Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Класно! І варити не треба!" У Криму "міністр" публічно з'їв живу креветку: відео

1.1т Читати матеріал російською

В окупованому Криму так званий міністр сільського господарства Андрій Рюмшин під час візиту на рибне підприємство з'їв живу креветку.

Як вказано на сторінці підприємства в Instagram, інцидент трапився у Роздольному. Окупант дістав креветку просто зі ставка.

"І варити не треба. Класно! Дійсно, клас!", — сказав Рюмшин.

"Власне, більше слів і не треба", — зазначили в повідомленні.

Новини
"Це геноцид!" Кримчани забили на сполох через масове виселення

Як повідомляв OBOZREVATEL, на одному з пляжів Коктебеля в анексованому Криму забив фонтан із нечистот, що наочно продемонструвало провал політики проросійської влади на півострові.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим видео
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
4
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Исаев Максим
Исаев Максим
Я тоже живых креветок ел, когда на море был. Они сладковатые на вкус. На любителя.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel