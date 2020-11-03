Кива влаштував перепалку з журналісткою під Радою. Відео

Між народним депутатом від "Опозиційного блоку – За життя" Іллею Кивою та журналісткою Bihus.info 3 листопада біля Верховної Ради відбулася словесна перепалка.

Про це пише УНІАН в Telegram-каналі. Парламентарій дуже емоційно відреагував на запитання про те, як він відсвяткував скасування КСУ е-декларування (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ви уявляєте, що вашою структурою керує корупціонер і п*дераст, який обкрадає державу, не виплачуючи податки, приховуючи доходи, і вашому керівнику потрібно місце в тюрмі", – заявив він.

"Місце в тюрмі вам!" – парирувала журналістка.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Ківа вважає електронне декларування не потрібне. На його думку, воно є "годівницею для іноземних агентів".