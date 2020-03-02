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2 березня • оновлено в 09:46
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Кива відзначився привітанням із Прощеною неділею: українці відповіли

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Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива своєрідно привітав українців із Прощеною неділею, що є останнім, сьомим, днем Масляної.

Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці у Facebook. Там одіозний нардеп також вибухнув погрозами.

"Нікого не прощаю, всіх пам'ятаю і за кожним зайду. Всьому свій час..." – написав політик.

Кива відзначився "загрозливим" привітанням із Прощеною неділею

Кива відзначився "загрозливим" привітанням із Прощеною неділею

Водночас у коментарях під постом багато підтримали таку позицію Киви. Інші зазначили, що суть цього свята не в прощенні когось, а навпаки: щоб попросити вибачення у тих, кого образив. Деякі ж підписники заявили, що вже з нетерпінням чекають нардепа в гості.

Пост Киви

Пост Киви

Facebook/Ілля Кива

"За тобою теж прийдуть!", "Ілле, річ не в пробачити, а попросити інших пробачити себе. Є за що? Ось про це і потрібно думати...", "Блін! А що, так можна було?! А я всіх пробачила", "Заходить сонце за обрій, а люди – приходять", "Таак... у когось рильце в пушку, напевно, випали на зраду", "А як же віра православна", "Підпис – смерть", "Заходь", – відреагували на пост Киви українці.

Коментарі українців

Коментарі українців

Facebook/Ілля Кива

Коментарі українців

Коментарі українців

Facebook/Ілля Кива

Коментарі українців

Коментарі українців

Facebook/Ілля Кива

Коментарі українців

Коментарі українців

Facebook/Ілля Кива

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
свята
Особа
Ілля Кива
Місце
Україна
Теги
депутат "Опозиційна платформа - За життя" соцмережі
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Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
А мстивый Кива все кивает в Facebook
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