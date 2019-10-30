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30 жовтня • оновлено в 14:35
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"Ківа теж із цього починав!" Арахамію підловили за дивним заняттям у Раді. Фото

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У мережі показали фото емоційного спілкування лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії з однопартійницею Ольгою Савченко.

Світлину опублікував у Facebook парламентський фотокореспондент Ян Доброносов (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Арахамія під час розмови з політикинею настільки активно жестикулював руками, що фотографу вдалося підловити момент, наче той наміряється помацати груди своєї колеги.

Давид Арахамія

Давид Арахамія

zik.ua

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"Коли лідер фракції пояснює тонкощі робочого процесу", – підписав публікацію автор знімку.

У мережі користувачі активно обговорюють вдалий кадр.

"Ківа теж із цього починав!", "Ракурс вирішує, знову!", "2 або 3 розмір", "Повна зацікавленість і взаєморозуміння", – коментують у Facebook.

Давид Арахамія

Давид Арахамія

Facebook \ Yan Dobronosov

Як писав OBOZREVATEL, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після того, як Ігор Коломойський назвав його своїм товаришем, заявив, що "цінує хороше почуття гумору" бізнесмена.

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Особа
Давид Арахамія
Тег
Партія Слуга народу
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