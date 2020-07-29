Кива показав "жомову яму", на якій заробив мільйони, і обматюкав журналістів

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива заявив, що подасть у суд на видання Bihus.Info, якщо журналісти не вибачаться за нібито поширення неправдивої інформації про нього і його статки.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. Крім цього, показав "жомову яму", про яку, зокрема, йшлося у розслідуванні (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На думку народного обранця, ЗМІ розповіло неправду про згадану яму, від здачі в оренду якої він заробив 1,2 мільйона гривень.

"Чекаю публічних вибачень від "Бігус.інфо" за поширену недостовірну інформацію. Через тиждень подаю позов до суду", – написав він, завершивши фразу нецензурним висловлюванням.

Справжня "жомова яма" Киви (Скриншот з відео)

У відповідь на розслідування журналістів, які знайшли дивні речі серед його майна, Кива прикріпив відео, на якому нібито показав справжнє джерело свого доходу. Ним, як вказано на відео, є діюче підприємство з перероблення нафтопродуктів.

"Жомова яма" Киви (Скриншот з відео)

Пост Киви (Facebook Ілля Кива)

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти-розслідувачі в програмі Дениса Бігуса "Наші гроші" розповіли про те, що нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива задекларував квартиру, в якій не живе, переміщається містом на автомобілі з неіснуючими номерами й отримує більше мільйона на рік від оренди жомової ями, яка поросла бур'яном.