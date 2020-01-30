Отсутствие солнца, унылая погода и такая же унылая политическая ситуация нередко у всех нас вызывают излишнюю склонность к депрессии и некоторой истерии.

Я про коронавирус. Да, мне тоже страшно, как любому живому мыслящему человеку, у которого есть семья. Я тоже слышала чушь про бананы - а смс про них получала моя мама, поверившая в эту рассылку и умоляющая их не покупать. Я тоже слушаю про высокую степень риска не только на внутрикитайском уровне, но и на международном. И про военное положение в одном из китайских городов.

НО.

1. Уже несколько дней назад китайцы без вакцины ВЫЛЕЧИЛИ несколько десятков человек.

2. В Украине китайского коронавируса НЕТ, а тот один случай в Киеве, который выявлен - по заявлениям властей НЕ китайский. Говорит ли это о том, что он менее опасен - не знаю, но никаких экстренных сообщений про Украину тоже нет.

3. Сезон гриппа заставляет нас и так быть осторожными, реагируя на любые изменения здоровья в первый же день. Это лишний повод МГНОВЕННО обратиться к врачу, и, полагаю, пора бы забыть о том, чтобы махать на себя рукой, как обычно. Переносить грипп на ногах или малодушно не замечать признаков заболевания - "а, и так пройдет". Внимание и быстрая реакция появятся у бОльшего количества граждан.

Я не знаю, что еще посоветовать, не являясь врачом или знатоком ситуации изнутри. Просто на уровне понимания обычного гражданина, предполагаю, что при усиленных мерах локализации вируса в самом Китае (и несколько случаев в США и др. странах), а они там принимаются, в чем я больше уверена, чем если бы это случилось в Украине, и еще при Зеленском (!!!) - вирус должен затихнуть через какое-то время. Продавцы вакцины по 2500 грн (непонятно какой, но оседлавшие тему китайского вируса), должны бы нести наказание за мошенничество. А мы должны быть:

- внимательными;

- аккуратными;

- ответственными;

- спокойными.

СКОРО ВЕСНА.

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