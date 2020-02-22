Відео з масовими протестами в Нових Санжарах потрапило на сторінки китайських ЗМІ і викликало там ажіотаж. Так, громадяни КНР висловили думку, що така поведінка українців свідчить про те, що їх дуже легко перемогти у війні.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook перекладач китайської мови, українець Сергій Китайський, показавши найбільш рейтингові критичні коментарі китайців про події в Україні.
"Якщо Україна так прийняла своїх власних громадян, то я уявляю, як ми її легко розірвемо, якщо буде війна, адже мої діти набагато більш згуртовані, ніж українці", – йдеться в першому коментарі, який зібрав 4 тисячі лайків.
Другий коментар отримав ще більше реакцій – 5 тисяч. У ньому китайський користувач мережі пише, що вкрай необдумано і ганебно так чинити зі своїми близькими перед обличчям епідемії.
Протести в Нових Санжарах
"Антикор"
"Зараз їх серця і надії розбиті, у цих українців залишилися тільки теплі спогади про отриману ними любов в Ухані", – із засудженням відзначають в ще одному топовому за кількістю охоплення коментарі з 2 тисячами лайків.
Крім того, китайські користувачі мережі відзначили, що ті, хто залишився в Ухані, перебувають у більшій безпеці, ніж в Україні.
"Це просто кілька коментарів підряд під однією новиною. Все зрозуміло, думаю. Це ганьба на всю планету. Без перебільшень. Сором", – обурився перекладач.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
ООН також засудила напад протестувальників у Нових Санжарах на евакуйованих до України з Китаю громадян.
Нагадаємо, Україна організувала евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19.
На борт літака взяли 73 особи – серед них як українці, так і іноземці. Літак приземлився в аеропорту Харкова 20 лютого.
Евакуйованих відправили на 14-денну обсервацію (ізоляцію з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів) в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.
Однак місцеві жителі влаштували своїм співвітчизникам "гарячий прийом" : заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували безлади і навіть закидали автобус камінням.
Самі місцеві звинуватили ЗМІ в наклепі. Люди стверджують, що нібито стали жертвами одностороннього висвітлення інформації, бездіяльності влади і двох десятків п'яних земляків.
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