Відео з масовими протестами в Нових Санжарах потрапило на сторінки китайських ЗМІ і викликало там ажіотаж. Так, громадяни КНР висловили думку, що така поведінка українців свідчить про те, що їх дуже легко перемогти у війні.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook перекладач китайської мови, українець Сергій Китайський, показавши найбільш рейтингові критичні коментарі китайців про події в Україні.

"Якщо Україна так прийняла своїх власних громадян, то я уявляю, як ми її легко розірвемо, якщо буде війна, адже мої діти набагато більш згуртовані, ніж українці", – йдеться в першому коментарі, який зібрав 4 тисячі лайків.

Другий коментар отримав ще більше реакцій – 5 тисяч. У ньому китайський користувач мережі пише, що вкрай необдумано і ганебно так чинити зі своїми близькими перед обличчям епідемії.

Протести в Нових Санжарах "Антикор"

"Зараз їх серця і надії розбиті, у цих українців залишилися тільки теплі спогади про отриману ними любов в Ухані", – із засудженням відзначають в ще одному топовому за кількістю охоплення коментарі з 2 тисячами лайків.

Крім того, китайські користувачі мережі відзначили, що ті, хто залишився в Ухані, перебувають у більшій безпеці, ніж в Україні.

"Це просто кілька коментарів підряд під однією новиною. Все зрозуміло, думаю. Це ганьба на всю планету. Без перебільшень. Сором", – обурився перекладач.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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