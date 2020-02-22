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22 лютого • оновлено в 13:45
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/ Суспільство

Китайці заявили, що розірвали б Україну через сутички у Нових Санжарах

8.9т
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Відео з масовими протестами в Нових Санжарах потрапило на сторінки китайських ЗМІ і викликало там ажіотаж. Так, громадяни КНР висловили думку, що така поведінка українців свідчить про те, що їх дуже легко перемогти у війні.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook перекладач китайської мови, українець Сергій Китайський, показавши найбільш рейтингові критичні коментарі китайців про події в Україні.

"Якщо Україна так прийняла своїх власних громадян, то я уявляю, як ми її легко розірвемо, якщо буде війна, адже мої діти набагато більш згуртовані, ніж українці", – йдеться в першому коментарі, який зібрав 4 тисячі лайків.

Другий коментар отримав ще більше реакцій – 5 тисяч. У ньому китайський користувач мережі пише, що вкрай необдумано і ганебно так чинити зі своїми близькими перед обличчям епідемії.

Протести в Нових Санжарах

Протести в Нових Санжарах

"Антикор"

"Зараз їх серця і надії розбиті, у цих українців залишилися тільки теплі спогади про отриману ними любов в Ухані", – із засудженням відзначають в ще одному топовому за кількістю охоплення коментарі з 2 тисячами лайків.

Крім того, китайські користувачі мережі відзначили, що ті, хто залишився в Ухані, перебувають у більшій безпеці, ніж в Україні.

"Це просто кілька коментарів підряд під однією новиною. Все зрозуміло, думаю. Це ганьба на всю планету. Без перебільшень. Сором", – обурився перекладач.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • ООН також засудила напад протестувальників у Нових Санжарах на евакуйованих до України з Китаю громадян.

  • Нагадаємо, Україна організувала евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19.

  • На борт літака взяли 73 особи – серед них як українці, так і іноземці. Літак приземлився в аеропорту Харкова 20 лютого.

  • Евакуйованих відправили на 14-денну обсервацію (ізоляцію з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів) в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.

  • Однак місцеві жителі влаштували своїм співвітчизникам "гарячий прийом" : заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували безлади і навіть закидали автобус камінням.

  • Самі місцеві звинуватили ЗМІ в наклепі. Люди стверджують, що нібито стали жертвами одностороннього висвітлення інформації, бездіяльності влади і двох десятків п'яних земляків.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Протести в Нових Санжарах
Місце
Україна
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Odessa Max
Odessa Max
Это фиаско, братан
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Китaйсы уже дaже в счет Мaцкoвию не берут, oни ее уже считaют свoей территoрией: "Если Укрaинa тaк принялa свoих сoбственных грaждaн, тo я предстaвляю, кaк мы ее легкo рaзoрвем, если будет вoйнa, тaк кaк мoи дети нaмнoгo сплoченнее укрaинцев"
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россия москва
россия москва
Инкогнито Назар, де.бил нэзалэжний по теме май-д.а.н.у.т.о.го населения уркаины способен что-то сказать?
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Глущенко Александр
Глущенко Александр
Жрут живьем крыс, змей, тараканов - узкоглазые животные - и еще лезут поучать других как им жить.
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2 из 4 ответов | показать все
россия москва
россия москва
Глущенко Александр, де.бил нэзалэжний так и вы из породы - свиней.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Глущенко Александр, Ты бы лично сам бы перестрелял бы тех кого самолёт привёз))))))))))))))))))Ты настоящий украинец))))
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