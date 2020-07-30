Китай приховував спалах коронавірусу: вчений розкрив нові докази

За словами дослідника Юена Квок-юнга, за тиждень до того, як новий коронавірус був вперше оголошений у січні, китайський уряд знав, що він може поширюватися від людини до людини.

До такого висновку прийшов дослідник з Університету Гонконгу, повідомляє BBC. Експерт стверджує, що 12 січня попередив уряд про підозру на передачу вірусу SARS-CoV-2 від людини, що призвело до появи COVID-19, проте його попередження не були опубліковані до 19 січня.

Юен, який допоміг виявити спалах важкого гострого респіраторного синдрому (SARS) в 2002 році, діагностував сім'ю з семи осіб з новим коронавірусом у Шеньчжені, в 1100 кілометрах від Уханя, який вважається першим епіцентром пандемії.

Тільки кілька членів сім'ї були в Ухані, що викликало побоювання про інфекційну природу вірусу. Юен сказав, що він негайно повідомив про це владі в Пекіні.

За словами професора Юена, речові докази були знищені, і реакція китайського уряду на клінічні результати була повільною.

Крім приховування того факту, що ця хвороба може передаватися серед людей, Пекін, як повідомляється, доручив вченим і лікарям зберігати мовчання про цю ситуацію.

Проте, вони намагалися попередити один одного про серйозність нового коронавірусу. Однак їм було наказано зупинитися.

Як писав OBOZREVATEL раніше, фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я дали невтішний прогноз щодо колективного імунітету до коронавірусу.