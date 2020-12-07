"Врятувати всіх просто неможливо": що відбувається в COVID-лікарнях Чернігівщини. Ексклюзив

На Чернігівщині бракує лікарів і медсестер, а лікарні забиті хворими. В області пацієнтів із коронавірусом уже виписують за прискореною процедурою, буквально виставляючи на вулицю. А в резерві під шпиталі місцева влада тримає спортзали й колонію, яка не працює.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Бракує і лікарів, і місць для хворих

Саме в Чернігівській області хвору на коронавірус пенсіонерку вигнали з лікарні на вулицю. Тоді за наказом зверху лікарі Бобровицької інфекційної лікарні звільняли місця в переповненій медустанові для важких пацієнтів. Унаслідок 74-річна Катерина Іванівна Самусь померла.

Однак лікарі своєї провини не визнають, вони запевняють, що нібито хвора жінка сама попросилася додому.

Катерина Самусь померла після виписки з інфекційної лікарні скрин відео

А кілька місяців тому жителі села Нехаївка на Чернігівщині залишилися без сімейного лікаря. Він помер від коронавірусу, а на його місце нового знайти не можуть. Про це повідомило Громадське.

Також у Прилуках на Чернігівщині в амбулаторії при дитячій поліклініці немає жодного сімейного лікаря. Людям із коронавірусом нема до кого звернутися. "Ми телефонували в цю амбулаторію, так там всі лікарі на лікарняному. На прийомі тільки медсестри, які можуть виписати лікарняний", – говорить OBOZREVATEL Тетяна Архипенко.

Така сама ситуація і в селі Сухополова Прилуцького району. Там сімейна лікарка пішла на лікарняний і люди залишилися без допомоги.

У центральній лікарні Прилук лікарі змушені з 4-місних палат робити 6-місні, а тих, кому не вистачило місця, кладуть у коридорі. Тут на 80 ліжках уже лежать понад 90 осіб, а важких, на кисневій підтримці – 50.

У лікарнях області хворим не вистачає кисню

Напоготові колонія в Прилуках

Усього ж в області під COVID-19 виділено 1 398 ліжок, понад 60% із них вже зайнято. Влада запевняє, що 50% ліжок у 18 опорних лікарнях забезпечені киснем. Однак, як розповідають самі медичні працівники, ситуація з місцями і киснем в області далеко не з найкращих.

Місцева влада вже заявила, що планує відкривати додаткові місця у двох спортзалах у Чернігові та Ніжині, там помістяться 150-200 ліжок. А також у резерві є і законсервована колонія в Прилуках. Туди теж можуть звозити хворих на COVID-19.

Тільки без обладнання цих приміщень кисневими станціями перепрофілювати їх немає ніякого сенсу.

Пацієнтам доводиться дихати рятівним газом по черзі

"Кисневих точок катастрофічно не вистачає. Тільки зараз стали проводити додаткові траси. Бракує і балонів із газом, їх не завжди вчасно привозять. З настанням холодів труби замерзають, їх доводиться відігрівати підручними засобами. Але люди вже страждають через брак газу. У нас на трьох пацієнтів одна точка і люди змушені ділитися. Дихають по черзі. Не завжди ці точки в робочому стані, вони виходять із ладу. Є проблеми із ШВЛ, вони постійно ламаються. Буває з трьох апаратів у робочому стані тільки один. І думаєш, чи не з'явиться ще один важкий хворий на твоїй зміні, для якого ШВЛ просто не вистачить.

А виписують пацієнтів за прискореною процедурою. Як тільки людині приходить негативний тест, її відразу на виписку. Тому що місць немає. Люди плачуть, бо дихати самі ще не можуть, але тримати їх тут вже не мають права, за дверима нові хворі чекають своєї черги", – розповідає OBOZREVATEL медсестра лікарні Ніжинського району.

Один із водіїв швидкої в Чернігові розповів, що якось їм довелося кілька годин возити літнього пацієнта містом. "Усі відмовлялися приймати, ніде не було місць. Поки вже матом не покрили, тоді щось знайшли", – каже водій.

У багатьох лікарнях не вистачає медсестер, санітарок і лікарів. Частина з них теж хворіє, а частина просто звільнилася, побоюючись зараження.

Бракує і лікарів, і медсестер

"У нас на зміні на кожну медсестру іноді доводиться 20-25 пацієнтів. Присісти не встигаєш, піт градом. Але найжахливіше, що допомагати людям нічим. Кому дати подихати киснем уже вибираєш – якщо в одного сатурація близько 85%, а в іншого нижча, то рятуєш його. Другого вмовляєш спокійно полежати і почекати. Але люди вмирають щодня. Врятувати всіх просто неможливо. Те, що трупи не встигають виносити, так це звичайна справа, особливо вночі. Кладуть під стіночку, рано вранці на каталку і в морг. А хто буде носити? Медсестри, які розриваються між тяжко хворими?" – розповідає медсестра з Чернігова.

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