"Помирати за 4 тисячі ніхто не хоче": на Рівненщині лікарні забиті COVID-пацієнтами, але медиків не вистачає. Ексклюзив

У Рівному, як і в багатьох інших містах України, катастрофічно не вистачає кисню для хворих на COVID-19 пацієнтів. Чиновники повідомляють, що в них приготовлено 1500 ліжок для пацієнтів, але волонтери розповідають, що насправді далеко не до всіх із них підведено кисень. А поди́хати таким дефіцитним газом можна тільки по черзі.

До того ж у регіоні спотворюється статистика за померлими від вірусу. Людей із низькою сатурацією виписують додому й залишають сам на сам із проблемою нестачі кисню. І якщо людина вмирає, то в довідці про смерть ніхто не вказує, що вона хворіла на коронавірус.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Лікарні забиті пацієнтами

Рівненська область опинилася на межі колапсу. Тут є лікарні, де зайнято 100% ліжок для хворих на коронавірус. Однак є й такі, де зайнято тільки половину місць. Причина – в області погано організовано логістику госпіталізації пацієнтів.

До того ж далеко не всі керівники лікарень згодні з тим, щоб на базі їхніх установ розгортали шпиталі для хворих на COVID-19. Наприклад, категорично проти цього виступили в міському управлінні охорони здоров'я.

У Рівному не хочуть віддавати під госпіталь центральну міську лікарню. Чиновники мотивують це тим, що в лікарні працює неврологічне, щелепно-лицьове відділення, які дуже потрібні. А також у лікарні досі не подумали про те, щоб забезпечити пацієнтів киснем. Тут усього 80 пунктів за виділеного під коронавірус 241 місця.

У Рівненській області в деяких лікарнях уже закінчилися місця

Водночас в області не вистачає місць для госпіталізації. Тому недавно тут вирішили перепрофілювати ще кілька медустанов під лікування хворих на коронавірус. Крім Рівненської міської лікарні, йдеться про Дубенську, Костопільську, Сарненську, Рокитнівську центральні лікарні.

Заступник головного лікаря Сарненської центральної районної лікарні Віталій Роєнко каже, що в їхній реанімації стабільно зайнято 100% місць. Хворих багато.

"У нас станом на сьогодні 80 хворих, із них 15 – важкі. Кисневих концентраторів удосталь, а от кисневі пункти в грудні будемо проводити додатково. Але поки в нас не було ситуації, що потрібно вибирати кому дати кисень, а в кого забрати" , – запевняє OBOZREVATEL Роєнко.

Після виписки приховують причини смерті

Волонтерка з Рівного Вікторія Шинкаренко запевняє, що насправді статистику смертей від коронавірусу в області занижено. Причина в тому, що люди можуть помирати не відразу в лікарні, а через тиждень або через місяць після того як їх виписали додому.

В області спотворюють статистику смертей

"Після того як люди заразилися коронавірусом, у них пошкодилися легені на 50-70%. І вони стали залежними від кисню. У лікарні пацієнти пройшли лікування медпрепаратами, і тепер має бути довга реабілітація киснем. Але оскільки в них уже виробилися антитіла, а тест негативний, то їх виписують.

Я розумію лікарів, вони вже не мають права тримати таких пацієнтів у лікарні, потрібно звільняти місця для нових хворих. І якщо людина вже вдома без кисню вмирає, то в причині смерті вказують серцеву недостатність або ще щось. Але те, що насправді людина померла від ускладнень, спричинених коронавірусом, ніхто не пише", – розповідає OBOZREVATEL Шинкаренко.

Нині волонтерка постійно добуває кисневі концентратори для таких людей, щоб хоча б дати шанс вижити.

Волонтерка тепер добуває кисневі концентратори Facebook Вікторії Шинкаренко

"Але це ж не волонтерська робота. Я вже давно, ще в березні, казала нашому обласному міському відділу охорони здоров'я, нашому губернатору: купіть і встановіть у кількох лікарнях кисневі генератори. Це такі станції, які виробляють кисень просто з повітря. Така станція обійдеться в 5 млн грн, але ви щомісяця будете економити по мільйону гривень на те, що везете кисень зі Львова до Рівного. Щодня – це приблизно 40 тисяч гривень.

Якщо машина по дорозі ламається або на виробництві щось трапилося, то все зупиняється. Коли немає вчасно цього кисню, то санітарка або медсестра вночі виходить і перемикає кисень на десять балонів, які стоять про запас на такі випадки. Хіба це діло", – каже Шинкаренко.

Волонтерка замовляє концентратори для інфікованих Facebook Вікторії Шинкаренко

Кисневих пунктів не вистачає

Також волонтерка розповідає, що кисневих пунктів у Рівному бракує. Чиновники у свої звіти записують усе, навіть те, що привезли волонтери.

"У них у палаті на чотирьох пацієнтів обладнано тільки один кисневий пункт. І вони пишуть, що в них чотири кисневих місця. А те, що вони дають людям дихати по черзі, про це вони не повідомляють. Я не можу добитися від обласної влади, яка каже, що в них 1500 ковідних ліжок, то скільки ж із них насправді під'єднано до кисневих пунктів? Цю інформацію не дають", – розповідає Шинкаренко.

Кожна киснева бочка, яку нині встановлено в лікарні, розрахована тільки на 80 пунктів. Тобто коли у звичайній реанімації в міській чи обласній лікарні з'являються пацієнти з COVID-19 і пунктів стає більше, то тиск у трасі просто падає.

Також волонтерка пропонує владі створити мобільні бригади, які їздитимуть містом або районом і даватимуть можливість хворим людям подихати киснем від концентратора.

"Комусь потрібно поди́хати кілька годин на день, комусь – кілька разів на день. Але ми зможемо врятувати людей. Проте нікому це не потрібно", – дивується волонтерка.

Те без чого хворі вже не можуть обійтися Facebook Вікторії Шинкаренко

Скільки в області хворих насправді – дізнатися неможливо

Також у Рівненській області, як і по Україні, усю статистику щодо захворювання на коронавірус можна множити на п'ять. Оскільки дуже багато членів сім'ї, які контактують із хворим, просто вже не проводять дорогі тести.

Вони розуміють, що теж хворі на коронавірус, але переносять його легше, тому лікуються вдома. Ніхто їх у статистику просто не вносить.

Скоро не буде кому лікувати людей

Україна втрачає медиків

Також в області не вистачає лікарів і молодшого медичного персоналу. За словами Шинкаренка, ще на початку пандемії з лікарень звільнилися санітарки. Тому що зазвичай це жінки з групи ризику. А вмирати за 3,5-4 тисячі гривень ніхто не хоче. І тепер є лікарні, де на 2-му поверху тільки три санітарки.

"А 9 листопада польський уряд ухвалив рішення брати на роботу лікарів із таких країн, як Україна й Білорусь, за спрощеною процедурою. Тобто без всякої карти поляка і т. п. Досить досвіду роботи й диплома. Так ось на першу чергу комісії, яка розглядатиме кандидатури, заяви подали 480 лікарів. Думаю, скоро у нас медиків уже не буде за таких зарплат і такого ставлення", – вважає Шинкаренко.