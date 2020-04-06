Кишать мікробами: названі найнебезпечніші предмети в супермаркетах

Незважаючи на те, що сучасні супермаркети здаються чистими і безпечними, насправді у їхніх приміщеннях може бути безліч хвороботворних мікробів і бактерій.

Ховаються вони мало не в кожному куточку, через що люди можуть легко принести їх у будинок разом із покупками. Про найзабрудненіші точки у великих магазинах, де потрібно бути особливо уважними, пише Medicinform.net.

На різних предметах у супермаркетах живе безліч бактерій

Візки та кошики

Ці предмети є одними з найбільш забруднених небезпечними мікроорганізмами предметів у супермаркеті. За даними іспанських вчених, щонайменше 50% ручок візків і кошиків вражені ентеробактеріями, оскільки щодня за них беруться сотні людей із різними, нехай і не вірусними, але небезпечними захворюваннями. Тому, перш ніж хапатися за них, експерти настійно рекомендують спершу протирати ручки дезінфікуючими серветками.

Двері холодильників

Ще один небезпечний об'єкт у магазинах – всі дверцята і ручки холодильників, а також морозильних камер, де зберігають напої, заморожені продукти або свіже м'ясо. Дослідники стверджують, що одна ручка на магазинному холодильнику містить понад 33 тисячі бактерій і мікробів. Отже, перед тим, як відкривати дверцята, спочатку продезінфікуйте її, або використовуйте одноразові рукавички.

Експерти рекомендують протирати ручки візків і холодильників у супермаркетах дезінфікуючими серветками

Заморожені продукти

Як відомо, у розірваний пакет або коробку дуже легко потрапляють хвороботворні мікроорганізми. Тому перед покупкою таких продуктів переконайтеся, що вони герметично упаковані і не протікають.

Сумка для покупок

Зараз багато покупців відмовляються від одноразових пакетів і переходять на тканинну сумку для продуктів. Хоча потрібно зазначити, що саме на ній може міститися велика кількість мікробів. Тому фахівці рекомендують після кожного використання мити її із милом, особливо якщо ви несли в ній швидкопсувні продукти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт розповів, чи потрібно дезінфікувати продукти із супермаркету, щоб не "принести" додому коронавірус.

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