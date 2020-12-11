Кирилівку затопило після шторму. Відео

Курортне селище Кирилівку Запорізької області затопило після сильного шторму. Під водою опинилася прибережна зона і бази відпочинку.

Відео наслідків негоди опублікував очевидець Сергій Мнацаков в YouTube (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Курортне селище Кирилівка в зимовий період. Такою я побачив косу Федотову 9 грудня 2020. До мого приїзду затоплених територій було більше", – йдеться під відео.

Автор ролика розповів, що через сильні пориви вітру ледь не позбувся квадрокоптера, за допомогою якого знімав.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, перший тиждень грудня в курортній Кирилівці Запорізької області не вщухав шторм. Пориви вітру досягали швидкості до 30 м/с, а в Азовському морі утворилися хвилі висотою до 2 м.