Кирилівка опинилася під водою після багатоденного шторму. Фото руйнувань

Дар'я Дурова Суспільство 19:18, 18.12.2020 Оновлено: 20:06, 18.12.2020

Курортне селище Кирилівка Запорізької області затопило внаслідок шторму, який вирував у регіоні більше як тиждень.

Як пише "Сегодня", 18 грудня негода вщухла, а на морі спостерігався повний штиль. Десятки баз відпочинку, готелів і пансіонатів, які підтопило, уже почали відновлювальні роботи.

Кирилівка під водою після сильного шторму
Telegram / Сьогодні
Кирилівку затопило
Telegram / Сьогодні

Хвилі розбили близько 30 метрів пляжу, постраждали будівлі, пляжні тенти й роздягальні на узбережжі.

Негода в Кирилівці
Telegram / Сьогодні
Зруйнована споруда
Telegram / Сьогодні

На сайті Кирилівської селищної ради раніше повідомлялося, що негода з ураганним штормовим вітром особливо сильно "вдарила" по вулиці Коса Пересип.

Найбільш катастрофічна ситуація – на територіях баз відпочинку "Веселка" і "Дикун", де частково зруйновано інфраструктуру.

Біля узбережжя
Telegram / Сьогодні
На вулицях селища – багато води
Telegram / Сьогодні
Постраждали десятки будинків
Telegram / Сьогодні
Шторм зруйнував брущату доріжку
krlk.gov.ua
Частину набережної змило водою
krlk.gov.ua
Сильні хвилі розбили пляж
krlk.gov.ua

Нагадаємо, вода накрила Кирилівку ще 8 грудня. Тоді пориви вітру досягали швидкості до 30 м/с, а в Азовському морі утворилися двометрові хвилі.

Сильний потоп у Кирилівці також стався в липні 2020 року. Селище накрив шторм, який супроводжувався зливою. Людям на косі довелося пересуватися по пояс у воді, автомобілі затопило по самі вікна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на пляжах Австралії зняли унікальне природне явище – вода в океані покрилася густою рудою піною й залила місцеві пляжі.

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