Узбережжя Кирилівки затопило через шторм. Відео

Увесь перший тиждень грудня в курортній Кирилівці Запорізької області не вщухав шторм. Пориви вітру досягали швидкості до 30 м/с, а в Азовському морі утворилися хвилі висотою до 2 м.

Як повідомляють "Місцеві вісті", ці хвилі досягають берега і провокують підтоплення не тільки пляжів, але й будівель, які знаходяться поблизу. Так, водою залило безліч туристичних баз на Федотовій косі й навіть дорогу на острів Бірючий (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, пише ТСН, у дворах деяких готелів через шторм утворилися справжні озера, а місцеві жителі часом не можуть нормально пересуватися вулицями від будинку до будинку.

За словами рятувальників, стихія продовжить бушувати в містечку 9 грудня і наступні кілька днів – швидкість вітру досягне 25-28 м/с, а висота хвиль – 1,5-2 метрів. Вони відзначили, що така погода характерна для Кирилівки завжди в осінню пору року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше узбережжя Федотової коси в Кирилівці покрилося білою піною, схожою на капучино. Експерти пояснили, що її утворенню посприяли накопичення водоростей, морської солі, різних відходів і шторм.