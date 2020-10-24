Кіпрська церква визнала автокефалію ПЦУ

Предстоятель однієї з найдавніших і авторитетних церков, автокефалія якої була визнана ІІІ Вселенським собором, згадав ім'я Митрополита Єпіфанія в Диптиху під час спільної з членами Синоду Кіпрської Церкви літургії.

Про це 24 жовтня на своїй сторінці у Facebook повідомив п'ятий президент України Петро Порошенко.

Він підкреслив, що це є актом визнання автокефалії Православної церкви України та знаком встановлення повного євхаристійного спілкування.

"Визнання ПЦУ триває, що також свідчить про зростання її авторитету. Спасибі Кіпрській Церкві за підтримку, молимося і працюємо для зміцнення і розвитку Православної Церкви України", – зазначив Порошенко.

Автокефалію ПЦУ визнала Кіпрська церква. Петро Порошенко в Facebook

Хто ще визнав автокефалію ПЦУ

У серпні 2019 року синод Елладської церкви (Греція) підтвердив канонічність отримання автокефалії ПЦУ від Вселенського патріарха.

Потім найстарший після Вселенського Патріархату Олександрійський патріарх офіційно визнав автокефальну ПЦУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, почесний патріарх Православної церкви України, який перехворів коронавірусом, два тижні лежав в реанімації. 91-річний Філарет розповів про своє лікування.