Кіпрська церква офіційно визнала автокефалію ПЦУ

Синод Кіпрської Православної Церкви підтримав рішення Блаженнішого Архієпископа Нової Юстиніани і всього Кіпру Хризостома II про визнання автокефалії Православної Церкви України.

Про це повідомила пресслужба ПЦУ. Обговорення українського церковного питання і ситуації, що виникла з поминанням Блаженнішим Архієпископом Кіпрським Хризостомом Єпіфанія як Предстоятеля Церкви України, проводились на засіданнях 23 і 25 листопада.

У повідомленні сказано, що Священний Синод Церкви Кіпру вирішив не виступати проти рішення Його Блаженства.

"Водночас Священний Синод очікує широкого обговорення із загальною участю для подолання нинішньої кризи, яка загрожує розколом Церкви Христової", – сказано в повідомленні.

Глави Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ архієпископ Євстратій у Facebook зазначив, що за рішення про визнання автокефалії висловилися 10 членів Синоду Кіпрської церкви. Семеро були проти.

За рішення про визнання ПЦУ висловилися 10 членів Синоду Facebook Євстратія

Як повідомляв OBOZREVATEL, предстоятель однієї з найдавніших й авторитетних церков, автокефалія якої була визнана ІІІ Вселенським собором, згадав ім'я Митрополита Єпіфанія в Диптиху під час спільної з членами Синоду Кіпрської Церкви літургії.