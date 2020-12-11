Кіпіані показав раритетне фото пам'ятника запорізьким козакам на Кубані

У мережі показали архівне фото пам'ятника запорізьким козакам у місті Тамань на Кубані. Нині воно є частиною Краснодарського краю Російської Федерації. Однак заснували його саме українські воїни як своє перше поселення в цьому регіоні.

Світлину оприлюднив на особистій сторінці у Facebook український журналіст та історик Вахтанг Кіпіані. Він зазначив, що вона датована початком ХХ століття.

"На Кубані, у станицях любо, легко всім живеться. Всі їдять там паляниці, хліб там білий лиш печеться. Там багато сала, масла, риби, птиці і скотини. П'ють там чай внакладку часто і борщ варять з осетрини", – підписав журналіст фото уривком з вірша Федора Щербини.

Нагадаємо, колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов припустив, що сучасну Росію може спіткати доля СРСР, і після її розвалу Кубань та інші території відійдуть до складу України.

Тема ймовірного повернення цього регіону до складу нашої країни активно обговорюється й на теренах країни-агресора. Так, у січні 2019 року російських пропагандистів занепокоїла стаття "Радіо Свобода" про повернення українцям історичної пам'яті про їхні етнічні території. Рупори Кремля зробили висновок, що це нібито США намагається спонукати Україну до приєднання кубанських земель.

Крім того, ажіотаж на російському телебаченні виник через український стимпанк-мультфільм "Воля", де йшлося про повернення нашою державою Кубані та Зеленого Клину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі оприлюднили архівне фото, на якому зафіксували виступ російського національного хору "Бояр" перед нацистами під час Другої світової війни. На світлині колектив в автентичних національних костюмах позує на тлі свастик.