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Покинули немовлям: з'ясувалися загадкові факти із біографії Епіфанія

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Батько покинув матір майбутнього предстоятеля Православної Церкви України Епіфанія (Сергія Думенка), коли йому було всього місяць. Після цього чоловік не з'являвся в житті владики.

Про ці загадкові факти дізналися журналісти. Петро Думенко захворів і помер на заробітках. Його рідня також не намагалася тримати зв'язок із майбутнім священнослужителем, передає ТСН.

Найближчий кровний родич митрополита — його дядько Степан, молодший син Думенків. Він каже, що в сім'ї було шестеро дітей, але всі вже померли, крім нього. Він переконує, що рідня тримала у таємниці народження Сергія, але тепер, коли той став митрополитом Епіфанієм, хоче побачитися.

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Митрополит Епіфаній

Митрополит Епіфаній

Прямий

Мати владики Віра Богданюк, почувши цю історію, зізналася, що пробачила чоловіка, бо від нього народила "владику", якого, вірить, збереже Бог і Україна.

"Плакала і сьогодні сльози на очах, переживаю, важкий у нього час, за життя, здоров'я. Не можу я все це передати. Мрію, щоб мир був, щоб владика довго і щасливо прожив у мирі і доброті", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мати Епіфанія розповідала, що, незважаючи на всі складнощі, майбутній священнослужитель ріс доброю і працьовитою дитиною.

Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
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