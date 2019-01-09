Покинули немовлям: з'ясувалися загадкові факти із біографії Епіфанія

Батько покинув матір майбутнього предстоятеля Православної Церкви України Епіфанія (Сергія Думенка), коли йому було всього місяць. Після цього чоловік не з'являвся в житті владики.

Про ці загадкові факти дізналися журналісти. Петро Думенко захворів і помер на заробітках. Його рідня також не намагалася тримати зв'язок із майбутнім священнослужителем, передає ТСН.

Найближчий кровний родич митрополита — його дядько Степан, молодший син Думенків. Він каже, що в сім'ї було шестеро дітей, але всі вже померли, крім нього. Він переконує, що рідня тримала у таємниці народження Сергія, але тепер, коли той став митрополитом Епіфанієм, хоче побачитися.

Митрополит Епіфаній Прямий

Мати владики Віра Богданюк, почувши цю історію, зізналася, що пробачила чоловіка, бо від нього народила "владику", якого, вірить, збереже Бог і Україна.

"Плакала і сьогодні сльози на очах, переживаю, важкий у нього час, за життя, здоров'я. Не можу я все це передати. Мрію, щоб мир був, щоб владика довго і щасливо прожив у мирі і доброті", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мати Епіфанія розповідала, що, незважаючи на всі складнощі, майбутній священнослужитель ріс доброю і працьовитою дитиною.