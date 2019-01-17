Кинули дитину за 300 км від дому: у Львові школа потрапила в скандал через поїздку в Італію

У Львові розгорівся скандал через шкільну екскурсію, під час якої учня 10 класу висадили на кордоні і залишили одного.

Як повідомляє ТСН, старшокласник випадково замість біометричного взяв закордонний паспорт без візи, а вчителі залишили хлопця в пункті пропуску, після чого він майже 300 кілометрів добирався додому самостійно.

Після такої подорожі Микола Дуденков вже кілька днів у лікарні - у нього бронхіт і ангіна. Мама впевнена, що це наслідок того, що син кілька годин мерз на кордоні.

Микола Дуденков з мамою ТСН

"Це моя помилка, що я йому дала не той паспорт, але це не привід був залишати його в небезпеці. Перший був варіант: давайте ми привеземо вам інший паспорт, будь ласка почекайте - ні, було категорично відмовлено нам в цьому. Завуч сказала, що автобус вас однозначно чекати не буде", - розповіла мати хлопчика Тетяна Бойко.

Вона каже, що вчителі запевнили - син під опікою прикордонників, його посадять в авто і привезуть до Львова. Однак після кількох годин очікування Микола вирішив добиратися додому сам.

"Я пішов на заправну станцію, вона була поруч. Мене заправник вирішив підвезти за 80 гривень до станції. Я заплатив гроші, щоб мене посадили, ну, щоб мене впустили в поїзд", - каже школяр.

У школі визнають, що повинні були з туроператором перевірити документи ще перед виїздом, але не вважають, що дитина залишилася в небезпеці. До того ж, мовляв, мама запевнила, що підвезе паспорт на кордон.

"Мама говорила, що вона їде, Микола говорив, що мама вже BlaBlaCar взяла, що вона нас наздожене на кордоні Угорщини. Ми дві з половиною години стояли на кордоні з Україною, потім 2 години стояли на кордоні з Угорщиною, тобто часу було достатньо – 4 години, 270 кілометрів до Чопа", - пояснила директор школи Людмила Заремба.

У школі працює освітня комісія. "Не можна було цю дитину залишати, як правило, хтось із дорослих повинен залишитися, в даному випадку - керівник навчального закладу - і не тільки як керівник, а як дорослий, вона вчинила не правильно", - вважає глава департаменту освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик. Швидше за все, і директора, і завуча чекає дисциплінарна відповідальність, тому що вони, до всього ще й не повідомили про поїздку за кордон департамент освіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандали в школах України - не рідкість.

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