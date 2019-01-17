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Кинули дитину за 300 км від дому: у Львові школа потрапила в скандал через поїздку в Італію

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У Львові розгорівся скандал через шкільну екскурсію, під час якої учня 10 класу висадили на кордоні і залишили одного.

Як повідомляє ТСН, старшокласник випадково замість біометричного взяв закордонний паспорт без візи, а вчителі залишили хлопця в пункті пропуску, після чого він майже 300 кілометрів добирався додому самостійно.

Після такої подорожі Микола Дуденков вже кілька днів у лікарні - у нього бронхіт і ангіна. Мама впевнена, що це наслідок того, що син кілька годин мерз на кордоні.

Микола Дуденков з мамою

Микола Дуденков з мамою

ТСН

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"Це моя помилка, що я йому дала не той паспорт, але це не привід був залишати його в небезпеці. Перший був варіант: давайте ми привеземо вам інший паспорт, будь ласка почекайте - ні, було категорично відмовлено нам в цьому. Завуч сказала, що автобус вас однозначно чекати не буде", - розповіла мати хлопчика Тетяна Бойко.

Вона каже, що вчителі запевнили - син під опікою прикордонників, його посадять в авто і привезуть до Львова. Однак після кількох годин очікування Микола вирішив добиратися додому сам.

"Я пішов на заправну станцію, вона була поруч. Мене заправник вирішив підвезти за 80 гривень до станції. Я заплатив гроші, щоб мене посадили, ну, щоб мене впустили в поїзд", - каже школяр.

У школі визнають, що повинні були з туроператором перевірити документи ще перед виїздом, але не вважають, що дитина залишилася в небезпеці. До того ж, мовляв, мама запевнила, що підвезе паспорт на кордон.

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"Мама говорила, що вона їде, Микола говорив, що мама вже BlaBlaCar взяла, що вона нас наздожене на кордоні Угорщини. Ми дві з половиною години стояли на кордоні з Україною, потім 2 години стояли на кордоні з Угорщиною, тобто часу було достатньо – 4 години, 270 кілометрів до Чопа", - пояснила директор школи Людмила Заремба.

У школі працює освітня комісія. "Не можна було цю дитину залишати, як правило, хтось із дорослих повинен залишитися, в даному випадку - керівник навчального закладу - і не тільки як керівник, а як дорослий, вона вчинила не правильно", - вважає глава департаменту освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик. Швидше за все, і директора, і завуча чекає дисциплінарна відповідальність, тому що вони, до всього ще й не повідомили про поїздку за кордон департамент освіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандали в школах України - не рідкість.

  • У Львівському ліцеї №2 вчителька принижувала 4-класника, повідомивши перед усім класом, що хлопчик не може їхати на екскурсію, тому що він "блює". Діти почали сміятися над дитиною і не хотіли сидіти з ним поруч. В результаті дитина пішла зі школи, а вчителька не понесла ніякого покарання.

  • Вчителька київської школи-гімназії №287 Святошинського району принизила 5-класника і написала слово "лох" у нього на лобі.

  • У школі в Сумській області 70-річна вчителька математики закрилася разом з п'ятикласниками в кабінеті і не випускала їх до приїзду поліції перед відкритим уроком.

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Місце
УкраїнаЛьвів
Теги
школаконфлікт в школі
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
такі особи не є педагогами відповідно до тематичного порушення як з організації, так з реалізації, в частині дотримання інструкцій.
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