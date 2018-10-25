Кінець ''совку'': як в Україні змінять реєстрацію та скасують "прописку"

В Україні пропонують скасувати обов'язкову "прописку" — на зміну прийде реєстрація із відмітками у паспорті за бажанням. Із такою ідеєю виступила група народних депутатів за підтримки Кабінету міністрів. Очікується, що новий закон приведе на європейський лад систему визначення фактичного місця проживання українців.

Що потрібно знати про запропоновані правила — у матеріалі OBOZREVATEL.

Рудимент "совка" скасують

Так, у Верховній Раді вже зареєстровано проект закону 9218, який вводить зміни одразу в декілька діючих законів. Одне з основних нововвдень — відміна штампа в паспорті про місце реєстрації.

Автори законопроекту запевняють, що нові правила зможуть суттєво полегшити життя українців. Для реєстрації пропонують подавати тільки заяву-декларацію. Не потрібно буде надавати ніяких документів і погоджень, а внесення відмітки у паспорт про місце проживання буде необов'язковим, її ставитимуть лише за бажанням. Така практика прийнята як в окремих штатах США, так і в Німеччині, Нідерландах, Латвії й інших країнах.

Розширюється спосіб звернення за послугами. Декларацію можна подати у будь-який орган реєстрації, безпосередньо у ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг), у режимі онлайн або поштою. Послуги надаватимуться в електронному вигляді, все повинно бути автоматизовано.

Нардепи вказують, що перевіряти факт проживання будуть лише у 0,32% від усіх зареєстрованих, але тільки дистанційно і лише в певних випадках:

1) З таким проханням звернувся сам власник житла;

2) Органи державної влади та місцевого самоврядування мають документально підтверджену інформацію про те, що особа не проживає у житлі;

3) Керівництво школи, якщо бажаючих у перший клас більше, ніж може прийняти навчальний заклад.

"Чи припиняться випадки масової реєстрації за однією адресою (так звані "адреси масової реєстрації" або "рукавички"). Якщо за допомогою програмних засобів — прізвищ, віку і статі осіб, які проживають в одному помешканні, з'ясується, що там пройшли реєстрацію більше трьох сімей — вона буде тимчасово заблокована до підтвердження факту проживання", — зазначено в пояснювальній записці.

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Для батьків новонароджених проект закону пропонує на місці: провести реєстрацію дитини; призначити допомогу при народженні; зареєструвати дитину в системі охорони здоров'я; видати посвідчення багатодітного батька та дитини з багатодітної сім'ї; присвоїти дитині номер у Демографічному реєстрі; визначити походження дитини, якщо його батьки в розлученні; визначити громадянство дитини.

Правда, чи будуть подібні правила виконуватися на практиці — питання відкрите. В Україні нині непоодинокі випадки, коли під час повторної "прописки" органи реєстрації навіть не вносять дані в паспорт.

Підводні камені й штрафи

Ініціатори змін переконують, що власники житла й особи, котрі проживають там, будуть одразу отримувати повідомлення про реєстрацію або її зняття. Якщо особа вказала помилкові дані — її оштрафують. Згідно з нормами, штраф буде від 850 до 1700 гривень, за повторне порушення — від 1700 до 3400 гривень. Водночас від відповідальності звільняються ті, хто проживає не в тому місці, де зареєстровані.

Також інформація про реєстрацію призовників буде автоматично надходити у спеціальний реєстр. Відвідувати військкомат під час реєстрації або її зняття — не потрібно.

ТСН

Усі доступні адреси для реєстрації пропонуватимуться автоматично, щоб виключити можливість вписати неіснуюче місце. Вартість реєстрації залежатиме від прожиткового мінімуму на 1 січня поточного календарного року. У 2018 сума за реєстрацію у терміни становитиме 15 гривень, у разі прострочення — 43 гривні.

Крім того, законопроектом вводиться досудова процедура оскарження рішень.

"Відсутні будь-які негативні наслідки для власників у разі фіктивної реєстрації у їхньому житлі, так само як немає ніякої можливості через фіктивної реєстрації завдати шкоди власнику житла. Встановлюється, що факт реєстрації не є підставою набуття особою або позбавлення її будь-яких прав на житло та інше майно, яке розташовується за адресою зареєстрованого або знятого з реєстрації місця проживання", — йдеться у пояснювальній записці.

Коли приймуть

У своєму Facebook перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефедов чітко заявив, що в середньому законопроект приймається Верховною Радою за 12-15 місяців.

Facebook/max.nefyodov

Правда, один із авторів проекту, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Алексєєв заявив OBOZREVATEL, що закон буде прийнятий до кінця січня 2019 року. Причина — вибори президента України.

"У нас достатня кількість людей просто не прописані. Друга проблема — через бойові дії на Донбасі є дуже багато переселенців, і тут також потрібно вирішити питання. А враховуючи, що в березні 2019 року будуть вибори президента, необхідно впорядкувати списки, тому закон скоріше за все приймуть уже до кінця цієї сесії", — заявив Алексєєв.