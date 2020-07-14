Кінець 'Мінська'? Що стоїть за скандальними заявами Козака і чого чекає Путін

Між Україною та Росією знову розгорівся скандал через Мінські угоди. Заяву віцепрем'єра України Олексія Резнікова про те, що угоди застаріли і повинні бути замінені, сприйняли в Кремлі вороже.

Москва звинуватила Київ у порушенні домовленостей, і трактує слова українського чиновника, як імовірний вихід України з мінського, а отже, і з "нормандського" формату переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі.

На думку фахівців, така реакція може свідчити про бажання РФ звалити провину на Україну та заморозити конфлікт. Детальніше – читайте на OBOZREVATEL.

Перегляд мінських угод

Розмови про зміну мінського формату в Україні ведуться мало не з моменту його створення. "Мінськ" звинувачували в неспроможності, відсутності будь-яких конкретних рішень та просувань. Звучали ідеї про перегляд формату і приєднання до нього інших країн від Польщі до США.

Втім, розмови так і залишалися розмовами, оскільки РФ завжди давала зрозуміти, що на жодні зміни вона згоди не дасть, а без Москви вирішити проблему військового конфлікту на Донбасі видається мало можливим.

Але цього разу реакція Кремля на слова віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих території України Олексія Резнікова виявилася досить різкою.

Олексій Резніков вважає мінські угоди недійсними "Юридична практика"

Заступник глави адміністрації президента Росії, представник РФ у ТКГ Дмитро Козак фактично звинувачує Україну в бажанні вийти з мінських угод, якщо Київ офіційно не спростує слова Резнікова про перегляд "Мінська-2".

Що стоїть за словами Козака в коментарі OBOZREVATEL пояснив колишній заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука. За його словами, вже не перший рік усі учасники "нормандського" формату розуміють неможливість виконання тих пунктів, які зазначені в мінських протоколах.

Однак, ні РФ, ні Україна, найімовірніше, не вийдуть із "Мінська" самостійно, тим більше для Києва важливо те, що під невиконання мінських домовленостей на Росію покладені санкції, і нам потрібно їх зберегти.

"І з одного боку всі розуміють, що реальних можливостей виконати домовленості не існує, а з іншого боку зараз відбувається таке бажання між Україною і Росією, хто саме вийде з мінських домовленостей. Тому сторони і звинувачують одна одну у виході з мінського формату", – говорить Тука.

Дмитро Козак звинуватив Україну в бажанні вийти з "Мінська" РБК.ru

На жаль, переглядати досягнуті домовленості, або ж вносити якісь корективи неможливо без згоди РФ. На запитання, що ж буде з мінським форматом, Тука відповів: "Це тупикова ситуація, мета якої виключно одна – збереження санкцій проти РФ".

У Путіна з'явився час

Ще одне пояснення різким нападкам Кремля на заяву українського чиновника – у російського лідера Володимира Путіна з'явилося достатньо часу, щоб продовжувати тліючий військовий конфлікт на Донбасі і з його допомогою маніпулювати владою України.

Насамперед це пов'язано з минулим Днем Перемоги, розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов. Він зазначив, що якщо на початку цього року Путін, навпаки, поспішав, тому що хотів закликати всіх міжнародних лідерів 9 травня до Москви і на тлі успішних переговорів з Україною домовитися про зняття санкцій, то тепер усе навпаки.

Володимир Путін готовий до тривалого конфлікту на Донбасі Лига.net

"Лідерів не буде, санкції вже продовжені – а значить, можна спокійно, не поспішаючи, тиснути на Україну, чим там, власне, і займаються. Тому вони і стоять на більш жорсткій позиції, ніж раніше", – каже колишній російський депутат.

Другий момент – проголосовані поправки до Конституції, завдяки яким Путін обнуляє свої терміни президентства, і фактично створив усі можливості для свого вічного правління. Тепер він може зосередитися і на веденні війни на сході України.

"Вона (війна, – Ред.) може тривати нескінченно в тому плані, що поки Путін живий, утримувати ці регіони Росія може скільки завгодно. Тому сама по собі ця війна не закінчиться", – вважає Пономарьов.

З іншого боку, на думку російського політика, у Кремлі все ж хотіли б якось виплутатися з цієї ситуації, оскільки санкції виснажують і викликають глухе ремствування в російській еліті: "Так, ігнорувати санкції можна, вони не смертельні, в Росії багато внутрішніх ресурсів, але вирішити проблему все-таки хотілося б. Так що, якщо Україна піде на якісь компроміси, які будуть прийнятні для обох сторін, питання з Донбасом вирішити можна. Москва готова йти на "заморожений конфлікт", але не зацікавлена в цьому і готова до розміну".

Ілля Пономарьов розповів про тактику РФ по відношенню до України РБК.ru

А ось Тука вважає, що наразі Росію цілком задовольняє варіант замороженого конфлікту.

"На мою думку, Кремль готовий на тривалий конфлікт, ресурсів у них поки вистачає. І не треба забувати про дуже яскравий приклад цієї гри – Молдову. Там був такий же сценарій, із так званим Придністров'ям, яким керував той же Козак. У результаті затяжного рішення питання, росіянам вдалося привести до влади проросійського президента Додона в Молдову", – говорить він.

"А вже потім, за сприяння Козака, фактично в країні стався державний переворот, коли переважна більшість повноважень від прем'єр-міністра була передана президенту. Так РФ отримала контроль над усією Молдовою, а не тільки над невеликим шматочком під назвою ПМР. Я вважаю, що подібний сценарій намагатимуться впровадити і у нас", – вважає ексзаступник міністра.

Військовий сценарій

Ескалація конфлікту на Донбасі поки малоймовірна, вважає Георгій Тука.

"Я чув багато висловлювань про ймовірний сценарій із боку Росії прорубати сухопутний коридор до анексованого Криму силовими методами. Але у мене є сумніви, що для РФ це зараз вигідно зі стратегічної точки зору", – говорить він.

Водночас координатор групи "Інформаційний опір" Костянтин Машовець зазначає, що така ймовірність все ж існує.

"Якщо в Кремлі продовжать інтерпретувати слова нашого віцепрем'єра, як небажання української сторони брати участь у мінському процесі, то певна ймовірність ескалації присутня. Але, мені здається, що тут можуть переслідуватися абсолютно різні речі, від спроб зняти з себе санкції до отримання легітимної причини до ескалації бойових дій. Але стверджувати, яка саме, неможливо", – вважає він.