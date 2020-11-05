Кінець "газетній" епосі: у мережі нагадали про появу туалетного паперу в СРСР

Трохи більш ніж пів століття тому в Радянському Союзі було покладено край так званій газетній епосі – на прилавках магазинів там з'явився туалетний папір вітчизняного виробництва.

Про це нагадали автори пабліку "Історичні Фото" у Twitter, опублікувавши показовий знімок. Однак користувачі звинуватили їх у поширенні неправдивих відомостей про цей предмет побуту в Союзі (щоб подивитися фото, доскрольте новина до кону).

"3.11.1969 р. на Сясьскому целлюлозо-паперовому заводі вперше в СРСР почалося виробництво туалетного паперу. Початок кінця "газетної" епохи", – іронічно зазначили в мережі.

Користувачі оцінили фотофакт сотнями лайків і десятками ретвітів. У коментарях під знімком вони пожартували, мовляв, "запуск" туалетного паперу в СРСР був не таким уже й вдалим – він був схожий на наждачний.

"Ця епоха закінчилася тільки з кінцем совка і газети "Правда", "Досі закінчується епоха газет і книг", "Був як наждачний папір", "У моєму Мухос*анську папір з'явився в продажу тільки на початку 90-х. 600 км від Москви", – зазначили підписники.

А ось інші викрили авторів посту в поширенні неправди. Зокрема, один юзер завив, що вони тиражують багаторазово викриту байку, адже насправді туалетний папір у СРСР з'явився мінімум на 30 років раніше, ніж у 1969-му.

"Папір випускали з 30 х років. Погуглили хоча б", – додала ще одна підписниця.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у СРСР з'явився туалетний папір і чим радянські люди користувалися раніше.