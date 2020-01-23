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24 січня • оновлено в 00:28
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Кінець епохи жадібності, бідності й брехні? У "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять останні події в Україні

1.3т
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У п'ятницю, 24 січня, о 21:00 в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на тему "Кінець епохи жадібності, бідності й брехні?" експерти обговорять результати економічного форуму в Давосі, зарплати чиновників та контроль інформації в Україні.

Трансляцію можна буде переглянути на телеканалі “Україна” або на Youtube-каналі @shusteronline.

Під час обговорення експерти торкнуться актуальних для країни тем:

"Свободи слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 24 січня, о 21:00

"Свободи слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 24 січня, о 21:00

Скріншот відео

  • Що Україна привезла з Давосу? Чи слід очікувати на нові інвестиції?

  • Скільки мають заробляти українські міністри та чиновники?

  • Чи має право держава контролювати інформацію?

Участь у дискусії візьмуть:

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  • Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України,

  • Міхеіл Саакашвілі, президент Грузії (2004 - 2013),

  • Оксана Маркарова, міністерка фінансів України,

  • Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,

  • Владислав Криклій, міністр інфраструктури України,

  • Володимир Бородянський, міністр культури, молоді та спорту України,

  • Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО “Батьківщина”,

  • Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя”,

  • Микита Потураєв, народний депутат, "Слуга народу", заступник голови комітету ВРУ з інформаційної політики,

  • Михайло Бродський, політичний діяч, бізнесмен,

  • Дмитро Бондаренко, генеральний директор Групи компаній “ЛІГА”,

  • Олеся Бацман, головна редакторка інтернет-видання "ГОРДОН",

  • Тетяна Котюжинська, президентка Асоціації медіа-юристів України,

  • Тетяна Попова, членкиня Ради з питань свободи слова при Президентові України,

  • Ангеліна Карякіна, головна редакторка "Громадського телебачення".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Погорілко
Теми
Економічний форум в Давосі Свобода слова Савіка Шустера
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
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