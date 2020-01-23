Кінець епохи жадібності, бідності й брехні? У "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять останні події в Україні

У п'ятницю, 24 січня, о 21:00 в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на тему "Кінець епохи жадібності, бідності й брехні?" експерти обговорять результати економічного форуму в Давосі, зарплати чиновників та контроль інформації в Україні.
Трансляцію можна буде переглянути на телеканалі “Україна” або на Youtube-каналі @shusteronline.
Під час обговорення експерти торкнуться актуальних для країни тем:
"Свободи слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 24 січня, о 21:00
Скріншот відео
Що Україна привезла з Давосу? Чи слід очікувати на нові інвестиції?
Скільки мають заробляти українські міністри та чиновники?
Чи має право держава контролювати інформацію?
Участь у дискусії візьмуть:
Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України,
Міхеіл Саакашвілі, президент Грузії (2004 - 2013),
Оксана Маркарова, міністерка фінансів України,
Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,
Владислав Криклій, міністр інфраструктури України,
Володимир Бородянський, міністр культури, молоді та спорту України,
Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО “Батьківщина”,
Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя”,
Микита Потураєв, народний депутат, "Слуга народу", заступник голови комітету ВРУ з інформаційної політики,
Михайло Бродський, політичний діяч, бізнесмен,
Дмитро Бондаренко, генеральний директор Групи компаній “ЛІГА”,
Олеся Бацман, головна редакторка інтернет-видання "ГОРДОН",
Тетяна Котюжинська, президентка Асоціації медіа-юристів України,
Тетяна Попова, членкиня Ради з питань свободи слова при Президентові України,
Ангеліна Карякіна, головна редакторка "Громадського телебачення".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
22 і 23 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук та президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту відвідали Всесвітній економічний форум у Давосі;
OBOZREVATEL провів текстову трансляцію Всесвітнього економічного форуму.
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