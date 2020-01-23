Кінець епохи жадібності, бідності й брехні? У "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять останні події в Україні

У п'ятницю, 24 січня, о 21:00 в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на тему "Кінець епохи жадібності, бідності й брехні?" експерти обговорять результати економічного форуму в Давосі, зарплати чиновників та контроль інформації в Україні.

Трансляцію можна буде переглянути на телеканалі “Україна” або на Youtube-каналі @shusteronline.

Під час обговорення експерти торкнуться актуальних для країни тем:

"Свободи слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 24 січня, о 21:00 Скріншот відео

Що Україна привезла з Давосу? Чи слід очікувати на нові інвестиції?

Скільки мають заробляти українські міністри та чиновники?

Чи має право держава контролювати інформацію?

Участь у дискусії візьмуть:

Олексій Гончарук , прем'єр-міністр України,

Міхеіл Саакашвілі , президент Грузії (2004 - 2013),

Оксана Маркарова , міністерка фінансів України,

Тимофій Милованов , міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,

Владислав Криклій, міністр інфраструктури України,

Володимир Бородянський , міністр культури, молоді та спорту України,

Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО “Батьківщина”,

Юрій Бойко , співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя”,

Микита Потураєв, народний депутат, "Слуга народу", заступник голови комітету ВРУ з інформаційної політики,

Михайло Бродський, політичний діяч, бізнесмен,

Дмитро Бондаренко , генеральний директор Групи компаній “ЛІГА”,

Олеся Бацман , головна редакторка інтернет-видання "ГОРДОН",

Тетяна Котюжинська, президентка Асоціації медіа-юристів України,

Тетяна Попова, членкиня Ради з питань свободи слова при Президентові України,

Ангеліна Карякіна, головна редакторка "Громадського телебачення".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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