Кінець Аркади, скандали з Подільським мостом і 'будинком Білозір': чим запам'ятався серпень

Кінець літа символічно збігся з кінцем банку Аркада і початком нових проблем для інвесторів, що вклалися в квартири від його забудовника. Також в серпні президент Володимир Зеленський спробував врятувати "мертву" іпотеку, а мер Віталій Кличко у властивій йому манері "розрулити" проблеми будівництва Подільського моста.

Про це йдеться в матеріалі "Нерухомі".

Лопнула Аркада і смутні часи для інвесторів недобудов

Рішення НБУ щодо банку Аркада для багатьох хоч і стало несподіваним, але в цілому було цілком закономірним. 25 серпня Нацбанк виступив з резонансною заявою – банк Аркада визнаний неплатоспроможним. Як стало відомо, регулятор пішов на такий крок, щоб врятувати кошти вкладників і кредиторів. Виявляється, банк "втратив" свій основний актив – будівлю головного офісу і земельну ділянку. Аркада заклала їх в минулому році заради отримання кредиту в 230 млн грн.

Підкреслимо, що для фінансового сектора вивід Аркади був болючим – фінустанова займала трохи більше 1% від усіх активів банківської системи. Але для будівництва – це було дуже важливою подією. Так, пов'язані з банком компанії Аркада-Будівництво і Будеволюція зводять 39 будинків у двох великих житлових масивах Києва: ЕВРИКА – в Голосіївському і ПАТРІОТИКА – на Осокорках. Багато будинків не сдані, будівництво заморожено на різних етапах. Інвестори неодноразово проводили мітинги, вимагаючи владу втрутитися і вплинути на забудовника.

У теорії, банк, забудовник і фонди фінансування будівництва повинні бути незалежними один від одного, крім того функція банку – контроль за тим, як забудовник розпоряджається коштами вкладників. Але у Аркади всі три елементи благополучно увійшли в одну бізнес-структуру.

Як розповів глава МВС Арсен Аваков, правоохоронці розслідують кримінальну справу стосовно 9 млрд грн, зібраних у фондах Аркади. Він також пообіцяв, що питання банку буде вирішене і вкладники не постраждають ні з фінансової, ні з інвестиційно-будівельної лінії. Відзначимо, що всього в зоні ризику опинилися більше 30 тисяч громадян України та інших країн.

У Нацбанку, зі свого боку, поспішили відхреститися, мовляв, вони не мають відношення до проблем цих людей і навряд чи чимось допоможуть їм в майбутньому.

"Висновок АТ АКБ "Аркада" з ринку не пов'язаний із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК ЕВРИКА і ЖК ПАТРІОТИКА. Нагляд за діяльністю забудовників поза компетенцією Національного банку. Тому Національний банк неодноразово звертався у відповідні компетентні органи з проблемних питань, пов'язаних з будівельними роботами і їх затримкою", – йдеться в заяві регулятора.

Тим часом, стало відомо, що аудит недобудованих об'єктів Аркади повинна буде провести компанія Київміськбуд. Глава компанії Ігор Кушнір уточнив, що поки мова йде виключно про аудит і не більше. Так що, тим, хто вклався в квартири Аркади, знову доведеться запасатися терпінням.

Зведення Подільського моста: чого не знає мер

У серпні будівництво Подільського моста, яким так пишається чинний мер Києва Віталій Кличко, знову опинилося в центрі скандалу. Все почалося з повідомлення столичного міського голови про те, що невідомі молодчики, одягнені в спецформу дорожньої служби, вкрали нові ванти, які підвезли для будівництва Подільсько-Воскресенського моста в Києві. Мер розповів, що звернувся також з відповідною заявою в правоохоронні органи, вимагаючи розслідувати і покарати порушників.

Згодом, як виявилося, ванти, необхідні для будівництва моста, були не вкрадені, а вивезені ТОВ "Інжинірингова Мостова Компанія", яке є субпідрядником з будівництва. На такий крок компанія пішла після того, як борги по оплаті виросли до критичного рівня, розповів представник ІМК Володимир Боліхов.

Скандал під час будівництва Подільського моста фото: flickr.com

За його словами, частина вантів поставила саме ІМК, при цьому всі будівельні роботи були виконані вчасно. При цьому генпідрядник "Еко-Буд-Трейд" давно не оплачував їх працю. Гроші перестали надходити з осені 2019 року. В результаті розмір боргу досяг вже близько 200 мільйонів гривень. Тому субпідрядник заздалегідь письмово попередив генпідрядника, що вивезе ванти через несплату.

Те, що з підрядниками у нас далеко не завжди вчасно розраховуються – історія досить пересічна. Обурює тут те, що міський голова Віталій Кличко, усюди розповідаючи про грандіозний будівництві Подільського моста, на самому ділі не знає, як йдуть з ним справи по факту. І його пост про "крадіжці вантів" – яскраве тому підтвердження.

Цей міст відомий як найдорожчий столичний довгобуд. Ще понад тридцять років тому архітектори та інженери розробили техніко-економічне обгрунтування будівництва Подільського моста. Сам проект був затверджений в 1993 році, в цьому ж році і почалося його будівництво.

Останнім часом жителі Русанівських садів активно протестують проти будівництва даної споруди, мотивуючи це тим, що важка будтехніка розбиває їм дороги. Але влада, замість прояву дипломатії, спускала на незадоволених киян силові структури. В результаті мітинги, як правило, закінчувалися бійками.

"Будинок Білозір". Будівництво, яке неможливо зупинити

Ще один скандальний об'єкт в Києві – ЖК ЗЕЛЕНИЙ ЗАМОК по вулиці Мирній 2/1. Будинок на ділянці, який отримала у власність екснардепка Оксана Білозір і передала її третім особам в 2016 році (звідси і народна назва), неодноразово ставав предметом численних розглядів в суді, оскільки будується з численними порушеннями. Так, замість дозволених чотирьох поверхів, в будівлі їх вже дванадцять, а в деяких з квартир є навіть басейни.

Однак представник забудовника заявив судді, що, на його думку, порушень в поверховості – немає. За його словами, будівля не 12-поверхова, а, як і належить, в 4 поверхи. "Все, що вище – антресоль". Також він просив не заарештовувати будівлю, адже це буде відлякувати потенційних інвесторів. У будинку, що будується, незважаючи на скандал, вже продаються квартири на десятому і одинадцятому поверхах.

Нагадаємо, що це не перші обмеження, які накладаються на "будинок Білозір". В середині квітня Державна архітектурно-будівельна інспекція скасувала дозвіл на початок будівельних робіт, фактично, визнавши будівництво незаконним. Проте 4 травня Шевченківський районний суд скасував арешт на незавершене будівництво.

Судові гойдалки тривали до тих пір, поки Київський апеляційний суд не залишив в силі арешт "вдома Білозір", поставивши тим самим, здавалося б, крапку в цій справі. Але забудовника і це не зупинило. Він, незважаючи на заборони, продовжив вести будівельні роботи.

Як повідомила депутатка столичної міськради Ольга Балицька, на вулиці Мирній, 2/1 тривають будівельні роботи. "Нахабство забудовника просто безмежна – незважаючи на арешт, накладений на майно, там і зараз продовжують здійснюватися будівельні роботи", – підкреслила Балицька.

Тепер, за її словами, в справу має вступити поліція. Як буде розвиватися ситуація далі – важко уявити: в нашій країні можливий абсолютно будь-який фінал.

Порятунок дешевої іпотеки, якої немає

Президент Володимир Зеленський, який пообіцяв українцям різке зниження ставок по іпотеці, змушений був ветувати закон про продовження мораторію на стягнення застави за валютними іпотечними кредитами до 2022 року.

У свою чергу в НБУ пояснили, що не так з цим законопроектом: замість того, щоб скасувати мораторій, він пропонує його продовжити до 2022 року. Це означає, що проблемні борги валютних позичальників так і не будуть врегульовані. "А це 44 тис. договорів на загальну суму 29 млрд грн", – уточнив регулятор.

Кінець Аркади, скандали з Подільським мостом і "будинком Білозір": чим запам'ятався серпень Фото: pixabay.com

Також банки не будуть зацікавлені видавати нові іпотечні кредити. Крім того, в своєму зверненні банківські та бізнес-асоціації вказали, що продовження мораторію унеможливить запуск доступної іпотеки для населення під 10% річних.

Разом з тим підкреслимо, що незважаючи на колосальне зниження іпотечних ставок, більшості українців вони як і раніше залишаються недоступними. Основна проблема – клієнти не можуть підтвердити реальний дохід, тому банк не має впевненості в надійності такого позичальника.

Також, за фактом іпотека вийшла значно вище, заявлених 10%. За умовами договору така ставка передбачена тільки в перший рік дії договору, а в подальшому вона складе UIRD 12М + 4%. Це означає, що процентна ставка майбутніх років буде прив'язана до індексу депозитних ставок, а чим вище вони будуть, тим вище і кредитні ставки. Зараз, наприклад, при облікової ставки НБУ на рівні 6% UIRD 12М становить 8,99%. Якби така ситуація збереглася до наступного року, ставка по іпотечному кредиту склала б 12,99% річних.

Підводячи короткий підсумок можна сказати: щоб там влада поки не обіцяла – українці зараз можуть тільки помріяти про власне житло, куплене за допомогою дешевих кредитів. Розраховуємо, як завжди, поки винятково на себе.

І так зійде! Факапи українського будівництва

Українців багато хто вважає працьовитою нацією. У підтвердженні того, частина польської (та й не тільки польської) економіки впевнено тримається на українських заробітчанах. Але те, що часом творять українці на будівництві, іноді не піддається здоровій логіці і хочеться схопитися за голову, від душі почервонівши за співвітчизників. У серпневому огляді представимо кілька факапов, які допустили українські будівельники, в надії, що в майбутньому таке не будуть повторюватися.

Один з таких випадків стався під час будівництва нового ресторану швидкого харчування МакДональдс в Одесі в районі автовокзалу. Робочі, не особливо заморочуючись і замислюючись над своїми діями, закатали в бетон живе дерево. Громадськість обурилася таким відносинам, в результаті представники ресторану пообіцяли розібратися в події.

Кінець Аркади, скандали з Подільським мостом і "будинком Білозір": чим запам'ятався серпень

Інший кричущий випадок з утилізацією непотрібних залишків асфальту стався в Запорізькій області під Бердянськом. Там робітники зсипали його прямо в річку. Відео інциденту опублікували в одному з місцевих пабліків. Користувачі підняли великий скандал, однак зазнали чи покарання за це робочі – залишається невідомим.

Ще одне непорозуміння сталося під час реконструкції в рамках програми "Велике будівництво" в дитячому садку "Яблунька", який знаходиться в Вишневому (Київська область). Тут в туалетах забули поставити кабінки, при цьому унітази розмістили майже впритул один до одного. Про це повідомив блогер Микола Малуха.

"Тут багато питань до: організаторам закупок, які захотіли витратити більше грошей на унітази, а не на кабінки; місцевої влади, яка витратила 7,2 млн коштів платників податків Вишневого; президентської програми "Велике будівництво", яка примазалися до цього об'єкта, але навіть не проконтролювала виконання; ну і до SMM-менеджерів, які зняли всю цю сором і не посоромилися викласти на огляд широкого загалу", – написав блогер.

Кінець Аркади, скандали з Подільським мостом і "будинком Білозір": чим запам'ятався серпень

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