Кінах сказав, що перед локдауном варто зробити уряду

Карантин вихідного дня в Україні повинен був супроводжуватися компенсаторними заходами для бізнесу. Рішення про локдаун може не виконуватися на місцях.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив президент Українського союзу промисловців та підприємців Анатолій Кінах. "Я категорично проти карантину на вихідні дні в тій формі, в якій він затверджений", – заявив він.

"Виходячи з досвіду інших держав, всі карантинні заходи супроводжуються пакетами рішень з компенсації втрат. Зокрема, ухвалюються рішення з підтримки зайнятості", – зазначив він.

Кінах наголосив на тому, що рішення про масштабні обмежувальні заходи повинні ухвалюватися у тісній взаємодії з органами влади на місцях.

"Що заважає Шмигалю перед тим, як приймати рішення про карантин на вихідні дні підготувати розрахунки, запросити фахівців, відповідальних осіб, губернаторів, мерів, відпрацювати систему взаємодії, зворотній зв'язок. Обговорити, що необхідно зробити, щоб мінімізувати втрати", – сказав він.

В цьому контексті ексчиновник зауважив: "Не можна в цій ситуації ухвалювати рішення в кабінетах, у відриві від реального життя, від реальної ситуації на територіях, тим більше в умовах децентралізації. Необхідно робити висновок і президенту, і уряді, у парламенту, що сьогодні як ніколи необхідний постійний діалог, зворотні комунікації, аналітика, прогнози, пошук оптимального варіанту".

Кінах заявив, що владі конче необхідний "комплексний системний професійний підхід". "Якщо ми не будемо його бачити, ми будемо бачити тенденцію відмови на місцях виконувати те, що руйнує життя", – підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, радник київського міського голови, секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко заявив, що альтернативою локдауну і карантину вихідного дня може бути контроль за хворими та контактними особами на самоізоляції за допомогою додатку "Дій вдома".