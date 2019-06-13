Кімнатні рослини не очищають повітря: вчені розвінчали міф

Незважаючи на те, що користь кімнатних рослин була доведена, нові експерименти показали, що вони малоефективні при очищенні повітря.

Проблема в тому, що офіси і квартири, де найчастіше є кімнатні рослини, не герметичні, за рахунок чого їх ефективність помітно знижуються, пишуть РИА Новости.

По-перше, листя рослин не справляються з обсягом повітря, а по-друге, техніка, яка є в приміщенні, виділяє шкідливі токсини, які не переробляються листям квіток, наявних в приміщенні. Тому рослини навіть не просто не справляються, але в таких умовах дуже часто гинуть.

Рослини в офісі fitokartina

Крім того, квіти абсолютно не справляються з отруйним озоном, що утворюється при роботі лазерних принтерів, ксероксів і використанні очищувачів повітря. У високій концентрації це токсична речовина викликає набряк легенів, крововиливи і запалення.

Зараз вчені намагаються вивести кімнатні квіти, які будуть мати стійкість до шкідливих речовин і зможуть очищати приміщення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт розповів, як тримати хижі рослини вдома.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!