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7 лютого • оновлено в 09:29
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"Ким ти хочеш стати? Шолдатом!" Українців вразив щемливий пост про війну на Донбасі

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У мережі викликала ажіотаж щемлива розмова між волонтером і маленьким хлопчиком, який уже відчув на собі вплив війни на Донбасі.

Діалог авторки Олени Розвадовської опублікували на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook. У своєму пості волонтери закликали українців не забувати про підтримку тих, хто постраждав від російської агресії.

– Привіт, Максиме! Скільки тобі рочків? – Пивет, вошемь (прим.: він мило шепелявить). – А скажи, що ти пам'ятаєш про той час, коли ще не було війни? – Не жнаю (прим: не розуміє питання, як це – "не було війни"?) – Добре... А ким ти хочеш стати? – Шолдатом!

Волонтери закликають не забувати про підтримку постраждалих від війни на Донбасі

Волонтери закликають не забувати про підтримку постраждалих від війни на Донбасі

За словами волонтерів, у моменти, коли здається, що за час війни люди стали геть черствими, вони зустрічають ось такі щемливі історії, які стимулюють їх не опускати руки.

"Про хлопчиків, які не знають мирного життя і мріють бути солдатами. Про батьків, які запитують у психолога, як пояснити дітям, що десь є мирне життя. Про старих, які вибігають з хат на вулицю, коли поруч проїздить колонна військової техніки, щоб не стримувати сліз і кричати: "Дякую!" І про нас самих – здавалося б, уже геть черствих, але насправді все таких же чуйних, як і раніше", – йдеться у повідомленні.

Донбас різний, але він точно вартий того, щоб за нього боротися, наголосили волонтери, додавши посилання на інформацію, як можна перерахувати кошти фонду.

Коментарі українців

Коментарі українців

Facebook/Повернись живим

Всього за декілька годин цей пост зібрав сотні лайків. Підписники в коментарях подякували фонду за небайдужість і допомогу таким, як Максимко, та іншим постраждалим від дій агресора українцям. Вони також закликали всіх повертатися з війни живими.

"Ми все пам'ятаємо! І нащадкам розповімо!", "Я пам'ятаю. А вони пам'ятають? – 2014 рік. 1-й керівник АТО у ЗМІ (де тільки у ЗМІ це не повторювали) попереджав-умовляв: ТА ЗРОЗУМІЙТЕ! Бомбі, коли вона падає, без різниці кого вбивати. Бомбі нема діла до поглядів тих, на кого вона падає", "Повертайтесь живими, бо тут без вас таке твориться!" – коментують люди.

Коментарі українців

Коментарі українців

Facebook/Повернись живим

Як повідомляв OBOZREVATEL, шоумен Сергій Притула, який також регулярно допомагає українським військовим на Донбасі, поділився зворушливою історією на цю тему: вона трапилася після концерту, коли у гримерку до нього попросився хлопчик.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
повернись живим волонтерство діти війна
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Кор Павел
Кор Павел
Вы спросите детей из самого Донецка, кем они хотят быть и я думаю вас удивит их ний ответ.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
об этом и Янукович говорил,зимой 14го,"хто сіє вітер,жне бурю",но скакунци не верили.
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Golan Sim
Golan Sim
ЧТО ДАЛ майдан УКРАИНЕ? 1. Потерю Крыма. 2. Гражданскую во,йну в Донбассе. 3. Падение промышленного производства. 4. Гигантский внешний долг. 5. Разгул криминала. 6. Беззаконие в судебно-правовой системе. 7. Деградация морали и нравственности в народе. 8. Утрата политической самостоятельности через "внешнее" управление. 9. Распространение идей нацизма и межнациональной ненависти. 10. Бедность и нищета для большей части населения. КТО НЕ СОГЛАСЕН?
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