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12 лютого • оновлено в 13:32
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"Ким би він був без війни?" Волонтерка поділилася з українцями криком душі про Донбас

2.3т
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Волонтерка Юлія Ворона звернулася до українців проникливим постом через ситуацію з образою воїна ООС в громадському транспорті, свідком якої вона стала.

На сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook вона нагадала людям, як війна ламає життя тих, хто живе поруч з ними.

"Я такого ще не чула. "І ким би він був, якби не війна?" – каже комусь по телефону жінка в маршрутці. Не хочу знати, що вона скаже далі, дістаю з кишені навушники, щоб трохи заспокоїти хвилю злості, й починаю думати. А ким би була я? Я могла би писати про дрібниці, мріяти про подорож в "екзотичну" країну, робити дописи про підсумки року. Я могла би бути щасливою. Ні, не могла – повинна", – написала дівчина.

Однак, підкреслила вона, замість цього їй доводиться щомісяця рахувати загиблих українських воїнів і писати про те, хто чекав їх вдома. Крім того, зізналася волонтерка, вона мріє поїхати на територію, яка раніше була її, а зараз небезпечна для життя.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Facebook "Повернись живим"

"Не роблю дописів про підсумки, адже всі зібрані в купу маленькі щастя не зможуть переважити одне велике горе в моїй країні, яке називається "війна". Не можу себе переконати, що зараз щось може бути глобально важливим. Але не шкодую про це", – пише Ворона.

"Тому що знаю багато людей, які вважають так само. З ними я перебуваю в офісі кожен день, спілкуюся телефоном, їх – навіть зовсім незнайомих – ідентифікую в метро за наплічником і військовою формою. Всі вони повинні були бути щасливими. Але війна. Ким би ви мали бути, якби не вона?" – звернулася до українців волонтерка.

Її пост знайшов відгук у серцях багатьох патріотів, і вони поділилися в коментарях відвертощами про те, як особисто їхнє життя перевернула російська агресія.

"Ким я була б? Я спокійно жила б у своїй квартирі, сім'я, затишок. Літаки сідають на посадкову смугу, включаючи потужні фари і освітлюючи мою квартиру. Я б не хоронила друзів. Я говорила б (напевно, як і всі на Донбасі) російською. Ненавиджу все російське, російський дебілізм, який прийшов у моє щасливе життя і все зруйнував", "Ми повинні бути щасливими в затишку свого мирного життя. Вони гинуть за це просте: дихати, говорити, мріяти, любити. Слава нашим Героям! Будемо чекати їх з перемогою живими!", "Чому вона не запитала, де була б вона, якби не він? Якщо й не сотні і сотні таких, як він", – підтримали волонтерку українці.

"Ким би він був без війни?" Волонтерка поділилася з українцями криком душі про Донбас

"Ким би він був без війни?" Волонтерка поділилася з українцями криком душі про Донбас

"Ким би він був без війни?" Волонтерка поділилася з українцями криком душі про Донбас

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Тег
повернись живим
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фил филька
фил филька
тетка из автобуса знает что идут убивать своих же сограждан за деньги только отпетые отморозки.
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фил филька
фил филька
ну а волонтерша квартиры и машины зарабатывает на крови
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фил филька
фил филька
вот и сказала что если бы не в о й н а то этот атошник сидел бы в тюрьме за раз бой и бан дитизм. а тут как раз в о й н а где законно можно грабить и убивать своих же украинцев.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Да, если бы не майдан, она бы каталась по экзотическим странам, делала посты по итогам года и просто была счастлива.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Plotnikov Alex, если бы не орда парашников
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Да на кой вы ноете с вашими проникновенными речами? Тредуйте от государства, которое за вашими спинами схоронилось, чтобы оно анятную внутреннюю политику вело и разъясняло аакую идею важную для Украины отстаивает. Без идеи, которая объединяет поколения в единый народ, вы выглядите холопами у которых чубы трещат, отсюда и неуажение.
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