"Ким би він був без війни?" Волонтерка поділилася з українцями криком душі про Донбас

Волонтерка Юлія Ворона звернулася до українців проникливим постом через ситуацію з образою воїна ООС в громадському транспорті, свідком якої вона стала.

На сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook вона нагадала людям, як війна ламає життя тих, хто живе поруч з ними.

"Я такого ще не чула. "І ким би він був, якби не війна?" – каже комусь по телефону жінка в маршрутці. Не хочу знати, що вона скаже далі, дістаю з кишені навушники, щоб трохи заспокоїти хвилю злості, й починаю думати. А ким би була я? Я могла би писати про дрібниці, мріяти про подорож в "екзотичну" країну, робити дописи про підсумки року. Я могла би бути щасливою. Ні, не могла – повинна", – написала дівчина.

Однак, підкреслила вона, замість цього їй доводиться щомісяця рахувати загиблих українських воїнів і писати про те, хто чекав їх вдома. Крім того, зізналася волонтерка, вона мріє поїхати на територію, яка раніше була її, а зараз небезпечна для життя.

Війна на Донбасі Facebook "Повернись живим"

"Не роблю дописів про підсумки, адже всі зібрані в купу маленькі щастя не зможуть переважити одне велике горе в моїй країні, яке називається "війна". Не можу себе переконати, що зараз щось може бути глобально важливим. Але не шкодую про це", – пише Ворона.

"Тому що знаю багато людей, які вважають так само. З ними я перебуваю в офісі кожен день, спілкуюся телефоном, їх – навіть зовсім незнайомих – ідентифікую в метро за наплічником і військовою формою. Всі вони повинні були бути щасливими. Але війна. Ким би ви мали бути, якби не вона?" – звернулася до українців волонтерка.

Її пост знайшов відгук у серцях багатьох патріотів, і вони поділилися в коментарях відвертощами про те, як особисто їхнє життя перевернула російська агресія.

"Ким я була б? Я спокійно жила б у своїй квартирі, сім'я, затишок. Літаки сідають на посадкову смугу, включаючи потужні фари і освітлюючи мою квартиру. Я б не хоронила друзів. Я говорила б (напевно, як і всі на Донбасі) російською. Ненавиджу все російське, російський дебілізм, який прийшов у моє щасливе життя і все зруйнував", "Ми повинні бути щасливими в затишку свого мирного життя. Вони гинуть за це просте: дихати, говорити, мріяти, любити. Слава нашим Героям! Будемо чекати їх з перемогою живими!", "Чому вона не запитала, де була б вона, якби не він? Якщо й не сотні і сотні таких, як він", – підтримали волонтерку українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше мережу підірвав сильний пост Ворони, який вона адресувала російським окупантам. У ньому дівчина емоційно нагадала загарбникам про всіх їх злочини, вчинені на чужій землі проти українського народу, підкресливши, що їм ніколи не жити на цій території.

Також волонтерка вразила українців історією про побачене в дитячому таборі міста Святогірськ, куди після обстрілів взимку 2017 роки привезли евакуйованих з Авдіївки дітей.

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