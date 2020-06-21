Кільцеве сонячне затемнення дійшло до України. Онлайн-трансляція

Суспільство 08:44, 21.06.2020 Оновлено: 09:25, 21.06.2020

У день літнього сонцестояння, 21 червня, жителі Землі зможуть спостерігати кільцеподібне сонячне затемнення. Його буде видно частково і в Україні.

Повна фаза затемнення триватиме 38 секунд. Це станеться о 09:40 за київським часом (щоб дивитися онлайн-трансляцію, доскрольте до кінця сторінки).

Коли Земля, Місяць і Сонце вишикуються в один ряд, зірка виявиться перекритою на 99,4% так, що буде видно лише зовнішнє "вогняне кільце".

Найкраще сонячне затемнення буде видно в деяких частинах Африки і Азії.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, для кого і чим небезпечне затемнення 21 червня.

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