Кількість жертв COVID-19 досягне 20 тисяч, люди вмиратимуть вдома, – ексзаступник глави МОЗ

Відтермінування в Україні введення локдауну може призвести до того, що кількість смертей від коронавірусу в країні до кінця року наблизиться до 20 000. Ба більше, люди буквально помиратимуть вдома.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки й ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк в інтерв’ю УНІАН. Так він прокоментував аргументи противників жорсткого карантину, які заявляють, що від нього сильно постраждає економіка країни.

"Я бачу всю картину цілком. Небезпека від не введення локдауну – вища. Якщо дочекатися колапсу лікарень, то смертність буде такою, що нам і не снилася. Ми можемо прийти до того, що лікарні будуть переповнені, а люди почнуть помирати вдома від помірного перебігу вірусу, без належної медичної допомоги. Ось такої ситуації ми уникаємо завдяки локдауну", – зазначив фахівець.

Нині коронавірус уже забрав життя 13 928 українців, до того ж 195 – тільки за минулу добу. Щодня у країні зростає кількість і госпіталізованих із цією недугою пацієнтів. Водночас МОЗ упродовж більш ніж тижня акцентує увагу лише на зменшенні нових випадків хвороби за добу. Проте за базовим сценарієм, каже Ковтонюк, до кінця року в країні кількість смертей від COVID-19 може досягти приблизно 20 тисяч, якщо не більше.

"Стільки ми будемо мати за поточної політики "помаранчевих" зон, "карантинів вихідного дня". Якщо відмовитися і від них, цифра буде ще вища. Якщо зупиняться лікарні, то кількість смертей буде величезна. Хоча, і 20 000 – велика цифра", – додав ексзаступник глави МОЗ.

Він нагадав, що у війні з Росією загинуло понад 4000 військовослужбовців. Українці болісно сприймають ці смерті, але чомусь досить спокійно ставляться до кількості загиблих від коронавірусу.

"Хоча це люди, які могли б не вмирати", – підсумував Ковтонюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Павло Ковтонюк вважає, що локдаун в Україні необхідно вводити найближчими днями. За його словами, через місяць області повинні почати з нього виходити, за умови виконання цільових індикаторів.