Коронавірус в Україні не вщухає: з'явилася статистика МОЗ на 12 червня

Станом на ранок п'ятниці, 12 червня, в Україні офіційно підтверджено 29 753 випадків коронавірусної інфекції. З них 683 були виявлені за минулу добу.

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Від COVID-19 в країні померли вже 870 людей (+16 за добу), а 13 567 пацієнтів (+426) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО.

Статистика по коронавірусу в Україні

У порівнянні з попереднім днем, коли було встановлено рекорд за кількістю заражених в Україні за весь час епідемії, за минулу добу кількість хворих зменшилася всього на три людини.

Раніше OBOZREVATEL писав, що за станом на 12 червня коронавірусом в Україні та світі заразилися більш 7,5 млн осіб. За останню добу було виявлено майже 137 тисяч інфікованих.