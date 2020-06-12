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12 червня • оновлено в 08:38
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Коронавірус в Україні не вщухає: з'явилася статистика МОЗ на 12 червня

  • В Україні підтверджено вже 29 753 випадків інфікування коронавірусом

  • У порівнянні з попереднім днем за минулу добу кількість хворих майже не змінилася – 683 нових заражених

  • Від COVID-19 в країні померли 870 осіб, а 13 567 повністю побороли хворобу

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Станом на ранок п'ятниці, 12 червня, в Україні офіційно підтверджено 29 753 випадків коронавірусної інфекції. З них 683 були виявлені за минулу добу.

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Від COVID-19 в країні померли вже 870 людей (+16 за добу), а 13 567 пацієнтів (+426) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО.

Статистика по коронавірусу в Україні

Статистика по коронавірусу в Україні

У порівнянні з попереднім днем, коли було встановлено рекорд за кількістю заражених в Україні за весь час епідемії, за минулу добу кількість хворих зменшилася всього на три людини.

Коронавірус в Україні не вщухає: з'явилася статистика МОЗ на 12 червня
Коронавірус в Україні не вщухає: з'явилася статистика МОЗ на 12 червня

Раніше OBOZREVATEL писав, що за станом на 12 червня коронавірусом в Україні та світі заразилися більш 7,5 млн осіб. За останню добу було виявлено майже 137 тисяч інфікованих.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 753.

    Вилікувалися: 13 567. Померли: 870.

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